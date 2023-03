Marquinhos celebra con sus compañeros tras anotar en el PSG vs. Atalanta | Fuente: AFP | Fotógrafo: RAFAEL MARCHANTE

Con dos goles en el descuento final, el París Saint Germain (PSG) firmó una emocionante remontada por 2-1 ante el Atalanta en Lisboa, para pasar en un suspiro de sentirse eliminado a clasificarse a las semifinales de la Champions League, por primera vez desde 1995.

El brasileño Marquinhos (90') y el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting (90+3) permitieron la resurrección de los parisinos en el primer duelo de cuartos de final de la Champions, dejando al Atalanta, que se había adelantado en el 27 por medio del croata Mario Palisic, con la miel en los labios.

Fue finalmente un cumpleaños feliz para el París Saint Germain, en el día en el que se cumplían justo 50 años de su fundación (12 de agosto de 1970).

Desde 1995, el equipo galo no llegaba a semifinales del máximo torneo europeo. Entonces le cerró el paso a la final el Milan de Fabio Capello y ahora se enfrentará en la penúltima ronda, el martes de la próxima semana, a Atlético de Madrid o RB Leipzig, que se enfrentan en cuartos el jueves.

PSG llega a las semifinales del certamen con Neymar y Kylian Mbappé en buen momento, aunque probablemente no contará con el lesionado Keylor Navas.

(Con información de AFP)

Neymar es titular en el duelo ante Atalanta por los cuartos de final de la Champions League | Fuente: EFE

PSG vs. Atalanta, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Neymar e Icardi.

Atalanta: Sportiello; Toloi, Caldara, DJimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gómez, Zapata.

PSG vs. Atalanta, EN VIVO: minuto a minuto

PSG vs. Atalanta por la Champions League | Fuente: AFP

LA PREVIA: PSG vs. Atalanta

PSG y Atalanta serán los encargados de abrir la novedosa 'Final a Ocho' que decidirá el nuevo ganador de la Champions League. Un choque entre uno de los principales aspirantes a levantar la ‘Orejona’ contra la gran sorpresa de la competición, precisamente en su debut.

Los franceses buscan alcanzar las semifinales del torneo europeo luego de 25 años y la gran incertidumbre para el equipo de Thomas Tuchel es la presencia de Kylian Mbappé. Lesionado el pasado 25 de julio, el tiempo para su vuelta a las canchas se pronosticó dejándolo fuera de este juego. No obstante, su recuperación ha sido tan rápida que viajó a Lisboa y logró entrenar junto al resto del plantel instalados en Portugal.

La vuelta del delantero sería un plus para el equipo tras la baja de Marco Verratti por lesión y la ausencia de Ángel Di María por suspensión. Con Mbappé recuperaría velocidad y gol, elemento clave para la sociedad con Neymar en ataque.

Atalanta estuvo en los planes de muy pocos en la Champions League. En su debut en el torneo, perdió sus tres primeros juegos de la fase de grupos y sumó un punto en el cuarto. Los triunfos finales ante Shakhtar y Dínamo le valieron para clasificarse con siete puntos a octavos de final, instancia donde le propinaron un 8-4 en el global al Valencia. Su buen paso se mantuvo en la Serie A, certamen donde se consagraron como el elenco más goleador con 98 anotaciones.

Alejandro ‘Papu’ Gómez, Duván Zapata y Luis Muriel representan los nombres principales de la ofensiva de Bérgamo. No será parte del juego el esloveno Josip Ilicic, jugador destacado para el técnico Gian Piero Gasperini, que no juega por temas personales desde el 11 de julio y no viajó a Lisboa.

ALINEACIONES PROBABLES:

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa; Idrissa Gueye, Marquinhos, Ander Herrera; Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Neymar.

Atalanta: Marco Sportiello; Berat Djimsiti, Rafael Toloi, José Luis Palomino; Hans Hateboer, Marten De Roon, Remo Freuler, Robin Gosens; Mario Pasalic, Alejandro 'Papu' Gómez, Duván Zapata.

