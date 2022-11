Pochettino: 'Mbappé me dijo ayer: 'mañana será la segunda vez que ganes en el Camp Nou'' | Fuente: AFP

Este martes Paris Saint Germain goleó por 4-1 a FC Barcelona en el Camp Nou en partido de ida por los octavos de final de la Champions League y tuvo como figura del encuentro a Kylian Mbappé, el delantero francés que anotó un triplete.

Por su parte, Mauricio Pochettino, entrenador del cuadro parisino, se refirió a este abultado resultado: "El fútbol es así, esto son dos partidos pero estamos contentos porque nos da confianza para todo lo que queda y la vuelta en París. Quedan 90 minutos donde tenemos que jugar con la misma intensidad y concentración".

Asimismo, también tuvo palabras de reconocimiento para Mbappé, quien esta vez jugó sin sus socios Neymar Jr y Ángel Di Maria, ambos descartados por lesión: "Está claro que es un gran futbolista, hoy lo ha demostrado con este hat trick y sobre todo con el compromiso que ha demostrado en tareas defensivas. Para el jugador ha hecho un gran esfuerzo además de un partido brillante".

También reveló un comentario que le hizo el joven futbolista antes del encuentro antes los culés: "La confianza siempre tiene que ser absoluta y él se sentía tranquilo. Me preguntó ayer en el entrenamiento: 'cuántas veces ganaste en el Camp Nou'. Le dije una y me contestó: 'mañana serán dos'. Por eso es un jugador top y ahora me lo ha recordado".

Por último, el entrenador argentino fue consultado sobre si lo consideró el partido perfecto: "La perfección no existe, vamos mejorando, y hay que trabajar muchas cosas pero estoy muy contento y orgulloso. Todos coincidimos en que hay que pensar partido a partido".

