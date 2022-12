Manchester City vs. Shakhtar Donetsk se enfrentan por la fecha 5 de la Champions League. | Fuente: AFP

Manchester City no pudo como dueño de casa ante Shakhtar Donetsk por la fecha 5 del grupo C de la Champions League. El duelo se jugó en el Etihad Stadium, donde los 'Citizens' buscaban sumar los tres puntos.

El primer tanto del encuentro llegó al minuto 56. Ilkay Gündogan recibió la gran asistencia de Gabriel Jesus y remato con la derecha para abrir el marcador y hacer vibrar a todo Manchester.

Sin embargo, el empate para el Shakhtar llegó a los 69 minutos. Manor Solomon remató tras el gran pase Dodo para sellar la igualdad en casa de los celestes.

Manchester City empató 1-1 con el Shakhtar Donetsk por la quinta jornada de la Champions League. Los 'Citizens' lideran el grupo C con 11 unidades, mientras que el club ucraniano se encuentra segundo con 6 puntos, uno más que el Dinamo Zagreb.

Manchester City vs. Shakhtar Donetsk: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson Moraes; João Cancelo, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Angeliño; Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus.

Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov; Dodo, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Ismaily; Taras Stepanenko, Alan Patrick, Mateus Tetê, Viktor Kovalenko, Yevhen Konoplyanka; Moraes.

Estadio: Etihad Stadiumpor.

Manchester City vs. Shakhtar Donetsk por la Champions League | Fuente: Difusión

LA PREVIA

Manchester City vs. Shakhtar Donetsk chocan este martes 26 de noviembre en el Etihad Stadium, por la fecha 5 del grupo C de la Champions League. El duelo se jugará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y todas las incidencias lo podrás encontrar en la web de RPP.pe

El equipo de Pep Guardiona busca su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El campeón inglés solo necesita un empate contra el Shakhtar Donetsk para cumplir el 'mínimo' de jugar los octavos de final.

Para este partido, Manchester City no contará con el argentino Sergio 'Kun' Aguero estará de baja "varias semanas" por problemas musculares, y su presumible sustituto, el brasileño Gabriel Jesús aseveró que está "preparado" para llevar la responsabilidad del ataque.

Los 'sky blues' no podrán contar ante el Shakhtar con Aymeric Laporte, Leroy Sané y Oleks Zinchenko por lesión, ni con Claudio Bravo por sanción.El Manchester City necesita tan solo un punto ante el Shakhtar o que el Dinamo Zagreb no venza al Atalanta para sellar su clasificación matemática para los octavos de final. “Estamos en una buena posición, pero aún no estamos clasificados”, comentó el español, quien advirtió que encaran el choque después de un "partido exigente contra el Chelsea" y que este martes se verá la condición física de sus jugadores. EFE

