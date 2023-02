Riyad Mahrez en acción con Neymar durante el Manchester City vs PSG por la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Con doblete de Riyad Mahrez, el Manchester City, que ya había ganado 2-1 en la ida, volvió a imponerse 2-0 al París SG este martes y se clasificó para su primera final de la final de la Champions League.

El internacional argelino, nacido en las afueras de París, fue el protagonista del partido, siendo el autor de los dos goles del City, el primero aprovechando un rechace de un defensa (11) y el segundo culminando un contragolpe fulminante (63), cuando el PSG más atacaba la portería defendida por el arquero Ederson.

El resultado pudo ser más abultado para el City, ya que el París SG desapareció del terreno de juego en cuanto el argentino Ángel di María fue expulsado por una patada al brasileño Fernandinho (69).

El equipo de Guardiola, que vuelve a una final de la máxima competición europea de clubes tras las dos que ganó con el Barcelona (2009 y 2011), buscará su primera corona continental el 29 de mayo en Estambul contra el vencedor de la segunda semifinal, entre Chelsea y Real Madrid (1-1 en la ida), que se resolverá este miércoles en Londres.

PSG echó de menos a su estrella, Kylian Mbappé, que se quedó en el banquillo al no estar recuperado de unas molestias musculares en su pierna derecha.

El encuentro comenzó de manera espectacular, como corresponde a dos de los equipos más poderosos del continente. Y a los 11 minutos se adelantaron los locales. El arquero brasileño Ederson convirtió un rechace en una contra que culmino con un remate a la red de Mahrez tras un rechace en un defensa a disparo del belga Kevin de Bruyne.

Los parisinos reaccionaron a ese gol y contaron con dos buenas ocasiones para empatar, primero en un cabezazo al larguero del brasileño Marquinhos (17) y en un disparo de Di María que salió rozando el palo (19).

Di María expulsado

Tras la pausa, el PSG dio un paso adelante al necesitar dos goles para forzar la prórroga. Neymar, con un disparo que taponó Zinchenko (55), y Herrera, con otro tiro que desvió el central portugués Ruben Dias (61), estuvieron cerca de marcar para los franceses, pero no acertaron y el City no perdonó.

Zinchenko cortó una pelota en la zona de creación parisina y entre Foden y De Bruyne montaron una contra rapidísima que culminó con el remate a la red de Mahrez, solo en el segundo palo (63).

Ese tanto acabó desquiciando al PSG, que acabó enterrando sus escasas opciones de dar una campanada al quedarse con 10 por la expulsión de Di María. (AFP)

Manchester City vs. PSG: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, Bernardo; Mahrez, Foden y De Bruyne

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes, Verratti; Di María, Icardi y Neymar.

Con la mirada puesta en el horizonte de la historia, Manchester City persigue su primera final de la Champions League con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes ante un París Saint-Germain que se obstina con fe en la remontada como receta para lograr su segunda final consecutiva.Los dos clubes que representan mejor que nadie el sustento estatal del Golfo Pérsico al fútbol de alto nivel miden sus fuerzas con sus planteles a pleno rendimiento, con cierta ventaja para los ingleses por la renta de la ida.

Pero son días agitados en Manchester y el incidente en Old Trafford que supuso la suspensión del Manchester United-Liverpool también ha salpicado al Etihad Stadium. El City no pudo celebrar el título de la Premier League y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.Este trofeo, el segundo de la temporada, no hubiera alejado el foco de lo verdaderamente importante para los de Pep Guardiola. Europa es el objetivo principal de un entrenador que ya ha empezado a manifestar su amor por la 'Orejona' y que hace unos días la calificó como la "competición más bonita".

¿Cuándo y a qué hora juega Manchester City vs. PSG?

Manchester City vs. PSG chocarán en duelo vibrante el martes, 4 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Etihad Stadium.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester City vs. PSG?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. El minuto a minuto más completo lo tendrás en la web de RPP.pe

Horarios en el mundo: Manchester City vs. PSG

Países Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. México 2:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Paraguay 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. EE.UU (Miami) 3:00 p.m. EE.UU (Los Ángeles) 12:00 m.

Manchester City vs PSG: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Jesús.

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Verratti; Draxler, Neymar, Di María; Mbappé.

