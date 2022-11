Moussa Dembele marcó dos goles en la victoria del Lyon sobre Manchester City en la Champions League | Fuente: EFE

Olympique de Lyon protagonizó la sorpresa en el último partido de cuartos de final de la Champions League. El equipo francés se impuso al Manchester City por 3-1, en una noche donde los ingleses cayeron en la telaraña defensiva creada por Rudi García.Los franceses se fueron con ventaja de 0-1 al descanso y el Manchester, tras empatar, recibió el mazazo del 1-2 cuando mejor jugaba y más acosaba la portería rival.El encuentro comenzó con los ingleses golpeando primero. Tuvo varias jugadas de peligro, pero no encontraban cómo vencer el arco rival. Los franceses inauguraron el marcador en el minuto 23. Robo de balón y pase en largo para Ekambi, el esférico se queda muerto para Cornet y éste, que pilló a media salida a Ederson, lo batió por abajo pegado al poste.En las postrimerías del primer tiempo, los citizens lo intentaron, sobre todo con Sterling, que mostró lo mejor del City por la banda derecha. La tuvo Rodri, tras un paso atrás de Sterling, pero el balón se fue a las manos del portugués Anthony Lopes.Mientras tanto, el belga Kevin de Bruyne permaneció desaparecido durante los primeros 45 minutos.

Kyle Walker y Maxwel Cornet disputan un balón durante el Manchester City vs. Lyon | Fuente: AFP OR LICENSORS | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Tras el descanso, los primeros 15 minutos continuaron con la misma tónica, aunque por fin apareció De Bruyne con un disparo ajustado de falta que atajó Lopes.

Guardiola había dado entrada en el campo al extremo argelino Mahrez, en sustitución de Fernandinho.El Manchester no acababa de trenzar jugadas, hasta que en el 68 Mahrez dio un pase vertical a Sterling, que se plantó en el área tras un certero recorte y, tras el pase atrás, marcó Kevin de Bruyne para romper, al fin, la barrera gala.Tras alcanzar el minuto 70, el City seguía acosando la portería rival, que obligaba a buenas intervenciones al cancerbero Lopes.Sterling era el más peligroso y en el 77 protagonizó una excelente jugada dentro del área que acabó sirviendo para el brasileño Gabriel Jesús, que no estuvo acertado en el remate dentro del área pequeña.Acto seguido, contragolpe del Lyon que dejó solo delante de Ederson a Dembelé, que no perdonó. El gol subió al marcador, a pesar de que fue "chequeado" por el VAR por posible fuera de juego.La jugada de la noche llegó en el 85 cuando los del City no daban crédito al fallo de Sterling. Jugada de Gabriel Jesús, que pasó a Sterling y éste, en el área pequeña y sin portero, mandó el esférico arriba.En la siguiente jugada, el Lyon mató el partido cuando, tras un disparo suave, Ederson falló y dejó muerto el balón para que Dembelé anotara su segundo gol de la noche.La maldición se hacía fuerte en Lisboa: El City seguía sin vencer al Lyon y Guardiola no lograba con el club inglés pasar de cuartos.(Con información de EFE)

Incidencias Manchester City vs. Lyon:

24' ¡Gooooool de Lyon! Maxwel Cornet (Lyon) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.

69' ¡Gooooool de Manchester City! Kevin De Bruyne remate desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Raheem Sterling.

79' ¡Gooooool de Lyon! Moussa Dembele (Lyon) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.

87' ¡Gooooool de Lyon! Moussa Dembele (Lyon) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería.

Manchester City vs. Lyon, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, Eric García, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Fernandinho, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan; Rodri, Gabriel Jesus, Raheem Sterling.Lyon: Anthony Lopes; Jason Denayer, Marcelo, Fernando Marçal, Leo Dubois, Houssem Aouar; Maxence Caqueret, Bruno Guimarães, Maxwel Cornet; Memphis Depay, Toko Ekambi.

Manchester City vs. Lyon, EN DIRECTO: minuto a minuto

Manchester City vs. Lyon por la Champions League | Fuente: Manchester City

¿Cuándo y a qué juega Manchester City vs. Lyon?

Manchester City vs. Lyon chocarán en duelo vibrante el sábado, 15 de agosto. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio José Alvalade.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester City vs. Lyon?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN y FOX Sports. Todos los detalles lo tendrás en RPP.pe.

Manchester City vs. Lyon | Fuente: AFP | Fotógrafo: PETER POWELL

País Horario Canal Perú 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Colombia 2:00 p.m FOX Sports, ESPN México 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Ecuador 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Argentina 4:00 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:00 p.m. FOX Sports, ESPN Uruguay 4:00 p.m FOX Sports, ESPN España 9:00 p.m. Movistar Champions League y Mitele Plus

