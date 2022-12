Mauricio Pochettino entrenador del Tottenham. | Fuente: Tottenham

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, se encuentra optimista para el partido ante Liverpool por la final de la Champions League. Aseguró que vive su mejor momento en los cinco años que milita en el 'Spurs'.

"Estoy disfrutando mucho y pensando mucho. Es mi mejor momento en los últimos cinco años, hoy hace cinco años desde que firmé... Hemos trabajado muy duro, pero lo disfruto. Estamos enfrente de uno de los mejores partidos que se puede jugar. Quizás solo sea comparable a la la final de la Copa del mundo. Estar en esto el próximo sábado es un privilegio. Somos afortunados de haber tenido tres semanas de preparación", explicó el argentino.

Pochettino fue cuestionado sobre si la decisión de elegir al once inicial será complicada o no y el entrenador anunció que tiene la intención de sacar los 23 jugadores al campo para que se tomen la foto protocolaria antes del inicio del encuentro.

"Cuando jugué la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza era uno de los capitanes del equipo y pensaba en poner a todos los jugadores en la foto de antes, porque todos los jugadores quieren jugar y los que ganen estarán en la foto y el resto no. No es justo. A los jugadores eso les importa, porque a mí me importaba, así que veremos si el sábado tenemos la oportunidad de poner a los 23 en la foto, para que todos ellos sean los héroes, no solo los once", señaló.

El partido entre Liverpool y Tottenham se llevará a cabo el 1 de junio a partir de las 2 de la tarde (hora peruana) en el Wanda Metropolitano en Madrid.

Liverpool y Tottenham jugarán el 1 de junio la final de la Champions League. | Fuente: EFE

