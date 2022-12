Juergen Klopp celebra con sus pupilos la obtenición de la Champions League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, dijo sentirse aliviado luego de ganar la Champions League ante el Tottenham, informó EFE. El técnico alemán no pudo obtener la 'Orejona' la temporada pasada al perder ante el Real Madrid.

"Me siento aliviado. Especialmente por mi familia porque las últimas veces nos habíamos ido con la medalla de plata y en esta ocasión no ha sido así. También es un triunfo de nuestros propietarios que nunca nos han presionado. Y sobre todo de los jugadores", dijo Klopp.

El entrenador también habló sobre la fama de "perdedor" que se había creado a su alrededor al perder tantas finales. Entre ellas, dos Champions League con el Borussia Dortmund (2012-2013) y el Liverpool (2017-2018).

"Hace dos días se hablaba de mi carrera desafortunada. Las personas pensaban eso. No yo. También es importante llegar a una final y mi vida era mejor de lo que yo podía esperar. Me alegro por los demás. Hay que ganar. Es importante que no nos pregunten ya cómo nos sentimos después de haber perdido", explicó el director técnico.

El Liverpool obtuvo su sexta Champions League al ganarle al Tottenham por 2-0, con goles de Mohamed Salah y Divock Origi. Los 'Reds' no conseguían la 'Orejona' desde la temporada 2004-2005.

El técnico alemán consiguió su primera Champions League como entrenador. | Fuente: EFE

Te sugerimos leer