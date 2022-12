Virgil van Dijk celebró junto a sus compañeros la sexta 'Orejona' del club. | Fuente: AFP

El holandés Virgil van Dijk, considerado el mejor jugador de la final de la Champions League, afirmó que el Balón de Oro debe ser para Lionel Messi. El defensa del Liverpool cree que el jugador del Barcelona, pese a que no jugó la final, merece el trofeo.

"El Balón de Oro no es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo", dijo van Dijk.

El defensa también alabó el trabajo del técnico del Liverpool, Jurgen Klopp. "Es un entrenador fantástico, pero también es una persona excepcional. Y como nos gestiona como jugadores durante los partidos, pero también fuera, es extraordinario. Es un placer trabajar con él y con el resto del cuerpo técnico", afirmó el jugador holandés.

El Liverpool conquistó su sexta Champions League luego de ganarle al Tottenham por 2-0 en el Wanda Metropolitano. Con goles de Mohamed Salah y Divock Origi, los 'Reds' volvieron a levantar la 'Orejona' luego de 14 temporadas.

