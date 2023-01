Bayern Munich fue el campeón de la Champions League 2019-20. | Fuente: Instagram

Aunque Robert Lewandowski era el hombre de la gala, la tendencia la provocaban ellos. No cabe duda de que ninguno realizó la mejor de sus temporadas, pero Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores futbolistas de la época, los mismos que protagonizarán, posiblemente, sus últimos enfrentamientos tras coincidir en el grupo G de la Champions League 2020-21.

Que no hayan integrado el once ideal del último torneo y también fuera del podio de los mejores para la UEFA tras años de mantenerse en la cumbre de la élite, es el reflejo del correr del tiempo. Cristiano y Messi, los máximos anotadores en la historia de esta competición, no se presentan actualmente como las estrellas de dos clubes candidatos a conquistar la ‘Orejona’, pero detrás de sí hay un camino recorrido como muestra capaz de todo. La atención está centrada en el Grupo G, donde Barcelona y Juventus lucharán por clasificar en la primera casilla y se verán acompañados por Dínamo de Kiev y Ferencvaros.

Así, con un presente de dudas, aunque respaldados por su pasado, el Real Madrid dirá presente otra vez en la Champions League, ahora como campeón de LaLiga y con pocos rostros nuevos, siguiendo con la apuesta de Zinedine Zidane por la experiencia de su ‘vieja guardia’ para demostrar que pueden batallar aún frente a los mejores. El Inter de Milán será su principal oponente, finalista en la última Europa League, donde la segunda temporada del equipo con Antonio Conte aguarda por ser más protagonista.

El Bayern Munich se llevó casi todos los premios individuales y los de Hansi Flick siguen con rendimiento a tope. Aunque perdieron su racha de partidos invictos, llevan ya cinco títulos con el técnico y con un nivel constante, lo que los ubica en el primer escalón de los candidatos. El fútbol y músculo de los bávaros han podido complementarse de forma óptima, pero en la etapa de grupos se toparán con el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone, un acostumbrado a tumbarse a los mejores, como al Liverpool en la edición pasada, factor que significará un obstáculo para avanzar como líder de su serie.

Definir un ‘grupo de la muerte’ en esta Liga de Campeones obliga a poner sobre la mesa diversos aspectos, pero por la muestra de juego e historia reciente en el torneo esto podría darse tanto en el ‘D’ y ‘H’.

Liverpool competirá en esta etapa con el Ajax y Atalanta. Los holandeses sostienen una filosofía que hace dos años ya los llevó hasta las semifinales. Por su parte, el cuadro de Bérgamo fue de las sorpresas de la última competencia.

En el último grupo, Istambul de Turquía tiene complicado avanzar de etapa al coincidir con el PSG, Manchester United y el semifinalista RB Leipzig. Neymar se quedó a punto de consagrarse con el título y tras ser uno de los mejores en Lisboa, llegará por fin junto a su elenco con el papel de candidato, aunque antes deberá toparse ante los ‘Red Devils’ y con los alemanes, quienes les complicaron sus aspiraciones cuando se pusieron frente a frente.

