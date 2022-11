Lionel Messi crack de Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona sufrió una nueva goleada en Champions League. El cuadro azulgrana cayó 4-1 ante París Saint Germain (PSG) que tuvo a Kylian Mbappé en un rol protagónico con un triplete ante la ausencias de Neymar y Ángel di María.

En este partido, Lionel Messi anotó el único gol de Barcelona, aunque su presencia fue inútil ante el poderío y la efectividad que mostró el cuadro de Mauricio Pochettino en el Camp Nou.

Ante ello, Olé de Argentina informó que Messi debe buscar nuevos rumbos y que necesita irse de Barcelona para seguir compitiendo en Europa. "Hora de renovarse de Messi", fue el título de la nota.

"Este Barcelona no le hace bien y no tiene cómo cambiar 100% en unos meses. Leo necesita competir y no un equipo que hace cuatro años lo golean en la Champions", informó el rotativo.

"¿Cuántas palizas necesita? ¿Cuántas humillaciones futboleras hacen falta para que llegue a la conclusión de que tiene que irse del Barcelona? Lo mandaron a investigar, lo enchastraron en las redes sociales, lo chantajearon cuando quiso irse, le echaron a Suárez, le publicaron su contrato, le trajeron un técnico que hace jugar al equipo peor de lo que puede", escribió el periodista Diego Macias.

Golazo de Mbappé, el cuarto del PSG ante Barcelona | Fuente: ESPN

La revancha en París

El París Saint Germain (PSG) dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Champions League tras imponerse 4-1 al Barcelona en el Camp Nou, en la ida de octavos, con un triplete de Kylian Mbappé.

Lionel Messi adelantó al Barcelona de penal (27), pero Mbappé puso el 1-1 (32), rubricó el 2-1 (65), Moise Kean hizo el tercero (70) y Mbappé cerró la cuenta (85) para poner en ventaja al PSG de cara a la vuelta en París el 10 de marzo.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer