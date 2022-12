Lionel Messi ganó cuatro títulos de Champions League | Fuente: EFE

Lionel Messi ha levantado cuatro veces la ‘Orejona’ de la Champions League. La última vez, con Luis Enrique como entrenador, pudo ganar el torneo de la edición 2014-15 tras derrotar a Juventus, cuando aún se mantenían en la plantilla Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Neymar.

Desde entonces, el torneo le ha sido esquivo al Barcelona y ni con la herencia del argentino para llevar la cinta de capitán han podido acceder a otra final.

A pesar de ello, Lionel Messi mencionó como una de sus prioridades volver a conseguir la Champions con su escuadra, pero se reafirmó en la idea de que el último rendimiento del equipo no le será suficiente para ilusionarse, hecho que no fue compartido por el técnico Quique Setién.

"Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando", mencionó el delantero en ‘Sport’.

Lionel Messi ha ganado la Champions League en los años 2006, 2009, 2011 y 2015, además es el segundo máximo anotar de la competencia, solo superado por Cristiano Ronaldo. En el torneo actual, Barcelona debe disputar el partido de vuelta de octavos de final en el Camp Nou contra el Nápoli, tras empatar 1-1 en la ida.

