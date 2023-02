Gennaro Gattuso: '¿Parar a Messi? En sueños o en Playstation'. | Fuente: AFP

En exactamente una semana FC Barcelona se medirá ante Nápoli por el partido de vuelta en los octavos de final de la Champions League. Esta vez, el conjunto 'culé' jugará en el Camp Nou e irá por el triunfo para revertir el 1-1 que arrastra del partido de ida.

Por su parte, el entrenador del conjunto italiano, Gennaro Gattuso, se refirió a este encuentro y también a la máxima estrella del equipo rival: Lionel Messi.

"¿Parar a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando en la Playstation de mi hijo, seleccionando al Gattuso con la camiseta del Milán, cuando pesaba 15-20 kilos menos", afirmó el ex futbolista y actual entrenador italiano.

En tanto a su equipo, se refirió a Lorenzo Insigne, una figura clave dentro de su equipo y que en el último partido ante Lazio salió entre lágrimas a causa de una lesión.

"Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene, si hablo estaré diciendo cosas que quizá no son verdad. Este domingo se le hará una resonancia", afirmó Gattuso.

El partido entre FC Barcelona y Nápoli está programado para este 8 de agosto en el Camp Nou a las 2:00 pm (hora peruana) por los octavos de final de la Champions League.

