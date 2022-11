Lionel Messi en Barcelona. | Fuente: EFE

Karl-Heinz Rummenigge, presidente de Bayern Munich, ‘calentó’ el partido ante Barcelona por los cuartos de final de la Champions League. La leyenda del fútbol alemán indicó que Lionel Messi es el hombre a marcar en el equipo azulgrana.

Rummenigge, además, señaló que esa misión estará encargada por el joven lateral Alphonso Davies que es una de las revelaciones del fútbol mundial. “Es una tarea difícil e interesante. Pero tenemos a un buen 'Messi stopper'. Si Messi juega de su lado, Alphonso se hará cargo de él; realmente no ha sido superado o regateado con frecuencia esta temporada. No lo pasaron nunca", sostuvo en entrevista con Sport De.

El canadiense de 19 años se ha ganado un puesto de titular en Bayern Munich gracias a su buen despliegue en la zona defensiva. Además es un dolor de cabeza para los rivales cuando se proyecta por su banda.

En la previa del partido, Davies reveló que veía a Messi cuando estaba en el colegio y ahora lo enfrentará en la Champions League.

"De pequeño solía verle todo el tiempo y ahora me enfrento a él. En un partido de fútbol va a ser totalmente diferente. Pero para mí, es solo jugar mi fútbol, no cambiar nada de mi equipo y solo espero hacer lo mejor posible contra él. Sabemos que es un gran jugador, no le vamos a quitar eso, así que lo mejor que puedes hacer es intentarlo, supongo", contó para la UEFA.

