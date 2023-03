Lionel Messi y Ronald Koeman. | Fuente: EFE

En Barcelona confían que Lionel Messi finalmente acepte la oferta de renovación y alargue su brillante carrera en el equipo de sus amores, club donde tiene contrato hasta el 30 de junio. En esa línea, el entrenador Ronald Koeman dice que tiene "muchas esperanzas" al respecto.

"Messi es jugador del Barcelona y tengo muchísimas esperanzas de que siga como jugador del Barza", afirmó Koeman a un día del duelo entre Barcelona y PSG por la Champions League.

Koeman no cree que el voceado pase de Messi a París Saint Germain (PSG) desestabilice a su equipo. "No creo (que haya desestabilizado al equipo), no sé si era su intención desde allí, no es mi tema, mi tema es preparar a los jugadores para el partido de mañana", agregó en conferencia de prensa.

"Tenemos muchísima ilusión de afrontar este partido de Champions", aseguró el técnico azulgrana, que rechaza que se pueda reducir el encuentro a un duelo entre Messi y Kylian Mbappé.

"No es un duelo entre Messi y Mbappé, es un duelo entre dos equipos que a un lado juega Messi, el mejor jugador del mundo y que necesitamos en su mejor forma y para el PSG Mbappé es muy bueno", explicó Koeman.

Espera un partidazo

"Va a ser un partido bonito porque estos jugadores son para disfrutar como aficionados al fútbol", aseguró el técnico azulgrana, que lamentó la ausencia del lesionado Neymar.

"Para tener el mejor partido siempre es con los mejores en el terreno de juego, además nunca se sabe como puede ser la reacción de un equipo cuando le falta un jugador importante", dijo.

Barcelona recibirá a PSG por la ida de los octavos de final de la Champions League. La cita será a partir de las 3 de la tarde (hora peruana), en el Camp Nou.

