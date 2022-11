Mbappé tuvo una noche soñada en Barcelona al anotar un triplete por la Champions. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Kylian Mbappé demostró que es el presente y futuro del fútbol mundial este martes que PSG goleó 4-1 al Barcelona en el Estadio Camp Nou por la ida de octavos de final de la Champions League. El delantero anotó un triplete que prácticamente sentencia la eliminatoria a favor de su equipo.

No es un secreto decir que Real Madrid tiene la intención de fichar a Kylian Mbappé para la próxima temporada. Al ver el desempeño de parte del francés contra Barcelona, algunos jugadores merengues destacaron su nivel de juego. ¿Cómo así? Lo hicieron por medio de Instagram,

Y es que Mbappé subió una publicación luego de la goleada del elenco galo al Barcelona y algunos elementos del Real Madrid le dieron 'like'. Luka Modric, Marcelo, Rodrygo Goes y Thibaut Courtois, con sus redes sociales oficiales, dejaron su respectivo 'me gusta'.

Mbappé, su publicación y 'likes' desde Real Madrid

Este fue el 'post' de Kylian Mbappé en su cuenta de Instagram. | Fuente: @k.mbappe

Neymar fue otro de los jugadores a nivel mundial que dejó esta reacción para su compañero de equipo. Hay que tener en cuenta que el brasilero no estuvo presente en el Camp Nou por una lesión el último fin de semana.

Este partido también hace que Real Madrid no la tenga nada fácil para hacerse con los servicios del internacional con la Selección de Francia. Pues si los merengues pensaban pagar como máximo 150 millones de euros por su traspaso, su valor se incrementa por el triplete a los culés.

Es por ello que en la tienda blanca esperan que Kylian Mbappé acepte la propuesta para que llegue al Bernabéu a mediados del año 2022. De esta manera, el presidente Florentino Pérez buscaría solamente a Erling Haaland al término de la presente campaña de LaLiga Santander.

