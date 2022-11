Kylian Mbappé ante Barcelona. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé fue la máxima estrella en el triunfo por 4-1 de París Saint Germain (PSG) ante Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League. El atacante de 22 años anotó un triplete y minimizó a Lionel Messi y compañía en el propio Camp Nou.

En este panorama, el periodista Junior Miguella de Radio Cope y Marca reveló que en su momento el Barcelona rechazó el fichaje de la estrella mundial.

"Sí, así fue, te lo puedo confirmar. De hecho, ahora más que nunca porque ya algún directivo lo confirmó y dio su versión de la historia, es totalmente veraz", aseguró Junior.

El hombre de prensa señaló que el nombre de Mbappé surgió en la dirigencia de Barceloan ante la salida de Neymar en 2017. "Nos encontramos una situación en la que por mi padre sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Los dirigentes del club o no lo sabían o no se lo creían y estábamos en ese momento en el que Neymar, por un bonus contractual, aún no había confirmado que se iba y el club decía que no quería dar un paso antes de que Neymar saliera", agregó.

Miguella también reveló que se prefirió a Ousmane Dembélé. "En el momento en el que se confirma que Neymar sale, los técnicos y el presidente, que no quiere saltárselos [a los técnicos], tienen dudas sobre el jugador que quieren incorporar y creen que les va mejor para el tipo de juego del equipo Dembélé que Mbappé. Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé era una fantasmada, que contra quién había empatado este chico", aseguró.

Al final, Mbappé fichó por el PSG proveniente del Mónaco en la misma temporada que llegó Neymar.

psg recibirá a barcelona el 10 de marzo por la vuelta de los octavos de final de champions.

Kylian Mbappé goleador de PSG. | Fuente: AFP

Gran noche

Con su triplete para dejar muy herido al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, en el triunfo 4-1 del París Saint-Germain el martes en el Camp Nou, Kylian Mbappé vivió su esperada gran noche europea, que le hace ganarse una lluvia de elogios.

En plena recta final hacia la decisión sobre su futuro y su continuidad en el PSG, Mbappé demostró su clase y se ganó un protagonismo reservado en otras noches de Champions a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer