Miralem Pjanic llegó a Barcelona tras su paso por Juventus | Fuente: Instagram

Los partidos entre Barcelona y Juventus se han vuelto frecuentes en la Champions League y este miércoles volverán a protagonizar un episodio del duelo en la máxima competición europea, aunque ahora teniendo a integrantes que defendieron a ambos clubes. Uno de ellos es Miralem Pjanic, el mediocampista que triunfó con el elenco de Turín y que llegó para esta temporada a tienda azulgrana.

El bosnio se sumó al elenco catalán tras cuatro años en la 'Juve', club al que definió como un rival muy fuerte y sobre el cual dijo seguir en la nueva etapa que llevan con Andrea Pirlo.

"Estoy muy contento de estar aquí para jugar contra mi exclub. He pasado cuatro años muy buenos y ahora estoy aquí para jugar un partido muy difícil ante un rival fuerte y que, como nosotros, quiere acabar primero de grupo. Sé muy bien la mentalidad que hay aquí y tenemos que estar preparados. Habrá que hacer un gran partido para sacar puntos", afirmó en rueda de prensa.

Con unos meses siendo parte del 'Barza' y teniendo la cercanía de convivir en el equipo con Lionel Messi, Miralem se animó a responder sobre a qué futbolista considera el mejor, si el argentino o Cristiano Ronaldo, su excompañero en la 'Juve'.

"Compartir con los dos es una oportunidad que pocos han tenido. Son los dos más fuertes de todos los tiempos. El haber jugado con ambos es una cosa excepcional para mí y estoy muy feliz porque son dos fenómenos absolutos", aseguró el centrocampista.

Asimismo, aclaró que no ha tocado con Messi el tema de enfrentar a Juventus. "No me ha preguntado nada de Cristiano, está preparando el partido como los demás y esperamos que haga un gran partido", indicó.

