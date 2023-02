Cristiano aguarda por debutar en la Champions League 2020-21 | Fuente: AFP

Andrea Pirlo reconoció que está pendiente del último resultado del test PCR al que se sometió Cristiano Ronaldo para determinar si ya está recuperado del COVID-19, y así saber si podrá contar con él para el partido de este miércoles frente a Barcelona por la Champions League.

"Esta noche tendremos el resultado definitivo. Antes que nada, espero el resultado. Luego, decidiré. Seguro que después de 15 días, jugar un partido fácil no será fácil, pero espero de todas formas al resultado", manifestó este martes el entrenador de Juventus en rueda de prensa.

El delantero ya se perdió tres partidos de su club desde que dio positivo por coronavirus y a poco de su primer gran duelo europeo, aguardará hasta el último para disponer de él en Turín.

Sin embargo, la incertidumbre por Cristiano Ronaldo no es lo único que preocupa en Juventus, ya que tiene varias bajas y dudas, principalmente entre los tres jugadores del armado defensivo: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Matthijs de Ligt.

"Chiellini, no, seguramente. Bonucci lo evaluamos y mañana lo decidiremos, no está en su mejor forma. Todavía no podremos usar a De Ligt", confirmó el técnico 'bianconero'.

Frente a esta situación, se da por descontado que Andrea Pirlo recurrirá a Paulo Dybala, quien en la última jornada de la Serie A jugó por primera vez como titular.

“Está un poco cansado tras su primer partido entero. Ahora tendrá tiempo, como el resto, de recuperar fuerzas y podrá jugar bien mañana", apuntó.

