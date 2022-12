Juventus venció al Atlético de Madrid por la fecha 5 de la Champions League. | Fuente: AFP

Atlético de Madrid aún mantiene en el aire su clasificación para los octavos de final de la Champions League, pendiente de la última jornada, sin posibilidad ya de alcanzar el liderato de su grupo, propiedad del Juventus y de Paulo Dybala, el factor que doblegó al conjunto rojiblanco (1-0). Inadvertido Cristiano Ronaldo, finalmente titular, el atacante argentino decidió la derrota del Atlético, la segunda consecutiva en la competición europea, con un golazo de falta directa al borde del descanso; un obstáculo insalvable para el equipo madrileño, que fue competitivo, aparente, pero generó pocas ocasiones y no marcó goles.

No tuvo ni destreza ni determinación ni desborde en su zona ofensiva, todo lo que sí condensó el primer tiempo de Dybala, que presiona al conjunto rojiblanco para la última jornada. El cálculo está claro: si gana al Lokomotiv en el Wanda Metropolitano estará en octavos; si pierde o empata necesita que el Leverkusen no venza. Así están las cosas hoy por hoy para el Atlético, que sólo ha ganado cinco de sus últimos 16 partidos oficiales y que insistió en la búsqueda del empate toda la segunda parte, con más fe y ganas que precisión y remate. El pasado 12 de marzo, su despropósito en Turín fue sonoro, con un 3-0 inexcusable; ocho meses después, también perdió, pero con otra imagen, vivo en el partido hasta el final, incluso en el último instante con una opción de Morata.

Ya la idea de partida fue diferente. No fue un equipo tan temeroso. Ni tan superado. Ni siquiera con la puesta en escena y la presión del Juventus. La soportó primero para responder después con lo mismo en el otro campo, con una intención que jamás demostró en la última cita allí. Fue mucho más compacto que entonces. No se limitó sólo al repliegue. Ni tampoco a esperar a su rival. Ni sufrió tanto, porque defendió mejor los centros laterales. Pero, aunque manejó el balón en algún momento en terreno rival o centró más al área en un rato que el pasado marzo, tampoco fue apenas nada en el ataque en todo el primer tiempo. Un tiro nada más. De Saúl.

Paulo Dybala selló la victoria de Juventus con un golazo. | Fuente: AFP

Nada constante ni concluyente, como tantas y tantas veces este curso, en el que las dificultades ofensivas, más fuera de casa, son evidentes. Realmente, Juventus fue mejor en el primer tiempo. Su aspecto más competitivo, menos precavido y más predispuesto a salir hacia el marco rival, le dio 'solo' para contener a su adversario. No es un dato menor, porque su oponente sólo había exigido una parada de Jan Oblak en el minuto 9, pero tampoco suficiente. No le bastó con eso para irse al descanso con al menos un empate, porque enfrente estaba Paulo Dybala, el mejor de largo del primer acto, por aptitud, actitud, desborde, talento y atrevimiento en cada lance.

Cuando el partido ya intuía el descanso sin cambios en el marcador, el '10' lo culminó con un golazo inesperado, porque no tenía ángulo y porque enfrente tenía a Oblak, pero doblegó toda esa complejidad con un zurdazo rotundo de falta directa, sobre el que queda la duda si el portero tuvo algo de responsabilidad o no (1-0). El triunfo contra el Juventus, incluso el empate, requiere más, mucho más, de lo que había propuesto hasta entonces en ataque el Atlético. No había rematado Morata ni había desbordado Vitolo, dos factores hoy por hoy cruciales para el bloque rojiblanco. El extremo canario fue sustituido por Joao Félix, que dio otro aire al equipo.

Ya había dado un paso más el conjunto rojiblanco al comienzo de la segunda parte, cuando fue el dueño del partido, sin ocasiones, con apenas un remate flojo de Saúl. Pero su incursión transmitió una verticalidad y una mirada hacia la portería contraria que no había tenido antes, aunque tampoco solucionó el atasco generalizado.Porque le costó un mundo conectar un remate. Nada que ver con el Juventus, ya fiado definitivamente al contragolpe, pero mucho más clarividente en sus contadas irrupciones, como un disparo al poste de Bernardeschi. Dos ocasiones, un palo y un gol por la eficacia de Dybala, el motivo por el que perdió el Atlético en Turín (1-0). EFE

Juventus vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Pjanic, Betancurt, Matuidi, Ramsey; Cristiano y Dybala.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Herrera, Thomas, Saúl; Vitolo y Morata.

Juventus vs. Atlético de Madrid de la Champions League

LA PREVIA

¿Cuándo y a qué hora juega Juventus vs. Atlético de Madrid?

Juventus vs. Atlético de Madrid chocarán en duelo vibrante el martes, 26 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio de la Juventus.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Juventus vs. Atlético de Madrid?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los pormenores del encuentro lo puedes seguir en RPP.pe.

Juventus vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

Países Hora Perú 3:00 p.m.. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. México 2:00 p.m. España 9:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 3:00 p.m

Te sugerimos leer