Juventus de Andrea Pirlo y CR7. | Fuente: AFP

Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus de Turín, habló del futuro del entrenador italiano Andrea Pirlo, que aún no tiene cerrada su continuidad para la próxima temporada. La idea es que la 'Vecchia Signora' vaya sí o sí a la Champions League.

Para que Andrea Pirlo siga en el banquillo de Juventus en la campaña 2021-22, Juventus debe clasificar a la Champions League, aseguró Paratici que presenció el empate 1-1 ante Fiorentina por la fecha 33 de la Serie A de la liga italiana.

"Sí (Pirlo seguirá), en caso de clasificación para la Liga de Campeones. No pensamos en un plan B en el caso en el que no nos clasificáramos", afirmó Paratici en la televisión italiana "Sky Sport" en la antesala del partido liguero contra el Fiorentina."Tenemos confianza en lo que estamos haciendo y si nos clasificamos para la Liga de Campeones, Pirlo será el técnico", insistió el directivo que también señaló que se encuentra "sereno" por una posible sanción de la UEFA debido la Superliga, de la que el cuadro turinés era uno de los socios fundadores."Vivimos esta situación con gran serenidad, estamos muy tranquilos porque hemos actuado con transparencia. Me veo con el presidente (Andrea Agnelli) vada día, está tranquilo y piensa en el futuro. Sé cuánto es importante para él el bien del fútbol en general y del Juventus", dijo.

Juventus sumó 66 puntos y ocupa el tercer puesto en la Seria A, aunque Atalanta (65) y Napoli (63) se encuentran muy cerca para arrebatarle su puesto de Champions.

Gol de Juventus ante Fiorentina

Gol de Juventus | Fuente: ESPN

