Jefferson Farfán exjugador del Lokomotiv. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Jefferson Farfán se mantiene firme en conseguir pronto un nuevo equipo luego de acabar su etapa en el Lokomotiv de Moscú. Por tal motivo, el delantero peruano de 35 años continúa realizando trabajos físicos, pero ahora de manera personal.

A través de su cuenta de Instagram, Farfán publicó un video donde cómo realiza su rutina de entrenamiento bajo la atenta mirada de su preparador físico personal en la intimidad de su hogar.

El exjugador del PSV Eindhoven y Schalke 04 se despidió el sábado del cuerpo técnico y de los jugadores del Lokomotiv luego de más de tres años en el club, donde ganó la Premier League de Rusia en 2018 entre otros torneos.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo, la afición y el presidente. He vivido años maravillosos y Lokomotiv siempre quedará en mi corazón. Son 3 años y medio imborrables, estoy muy agradecido con todo lo que me han brindado. Me he sentido en familia”, señaló la 'Foquita'.

Farfán, que llegó a disputar 69 partidos y anotando 25 tantos con el Lokomotiv, debe encontrar un nuevo club con el objetivo de llegar en una buena forma al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Jefferson Farfán, delantero peruano de 35 años. | Fuente: Instagram

