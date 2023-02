Presidente de Nápoli amenazó a la UEFA por jugarse el partido por la Champions League en el Camp Nou. | Fuente: AFP

Aurelio De Laurentiis, presidente de Nápoli, se ha mostrado en contra de que el partido por los octavos de final de la Champions League ante FC Barcelona se juegue en el Camp Nou, ya que considera que el viaje a Barcelona puede ser perjudicial para sus jugadores al haber rebrote de coronavirus en España.

Sin embargo, desde el conjunto 'culé' han asegurado que las garantías están dadas y que no hay riesgo alguno de contagio. Por su parte, el representante del conjunto napolitano ha lanzado una frase a la UEFA bastante drástica.

"Espero que ellos (UEFA), que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno", afirmó el presidente del club en diálogo con Sky Sport. Asimismo, agregó: "En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo".

En tal sentido, se refirió al contexto difícil que se está viviendo en España y precisó: "Escuchas desde ahí que hay grandes miedos y ellos pasan del tema. ¿Qué se tardaría en decir que jugamos en Portugal, Alemania o en Suiza?".

Como se recuerda, el compromiso entre FC Barcelona y Nápoli está programado para el próximo 8 de agosto en el Camp Nou a las 2:00 pm (hora peruana).

