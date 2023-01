Ousmane Dembelé es dirigido por Ernesto Valverde en el FC Barcelona. | Fuente: AFP

Los problemas de lesión no cesan en Ousmane Dembelé. El puntero francés fue desconvocado del compromiso contra Getafe por la Liga Santander, que terminó en una victoria por 2-0 del Barcelona, tras terminar los últimos entrenamientos con unas molestias musculares y no pudo sumar minutos de juego.

Sin embargo, una de las preocupaciones que tiene el hincha del Barcelona es si Ousmane Dembelé jugará ante el Inter de Milán por la fase de grupos de Champions League. Ernesto Valverde, entrenador del club culé, manifestó que no se siente seguro de ello aunque reveló que el futbolista le comentó que se sentía bien.

"Optamos que Ousmane Dembelé no estuviese por precaución. Parece que no es excesivo, sino algo del entrenamiento de ayer. No quiero decir nada, ya que nos dijo que se encontraba bien pero tuvo hace poco una pequeña molestia. No sé si jugará contra Inter, me gustaría que fuera así pero no lo puedo asegurar", dijo en conferencia de prensa.

Ante la ausencia de Lionel Messi, Ousmane Dembelé es uno de los llamados a comandar el ataque del Barcelona junto a su compatriota Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez. Sin embargo, el delantero de 22 años tan solo ha podido jugar dos partidos en lo que va de la temporada.

