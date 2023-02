Arthur no pudo ingresar al Camp Nou a presenciar el partido de FC Barcelona por esta razón. | Fuente: AFP

El último sábado FC Barcelona venció por 3-1 a Nápoli y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Por su parte, Arthur, mediocampista 'culé' y que tiene una relación tensa con el club, no fue permitido de ingresar al Camp Nou. ¿Por qué?

Como se recuerda, el jugador brasilero no regresó a tiempo a los entrenamientos de FC Barcelona y se quedó en Brasil, lo que ocasionó un llamado de atención. Sin embargo, en su arribo a la ciudad catalana, el jugador fue sometido a pruebas de coronavirus.

Sin embargo, el futbolista de 27 años fue negado de ingresar al coloso 'azulgrana' a ver a su equipo ya que aún no están listos los resultados del test de coronavirus que le realizaron en su llegada a España desde Brasil, uno de los países con mayor casos de contagio en Sudamérica.

Como se recuerda, los partidos de Champions League se disputan a puerta cerrada, pero el jugador daba por entendido que iba a poder ingresar al ser jugador del club, algo que las autoridades le denegaron.

Por su parte, Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, habló acerca del motivo: "Arthur no vino cuando debía hacerlo, no pasó el PCR con el club de la UEFA, está fuera de lista de personas que podían entrar al estadio y por eso no está aquí. Ya veremos qué pasa".

Como se recuerda, ya se cerró el traspaso de Arthur a Juventus en lugar de Miralmen Pjanic a Barcelona. Sin embargo, el jugador brasilero continúa siendo parte del plantel 'azulgrana' hasta que finalice su participación en la actual edición de la Champions League.

