La temporada irregular de la Juventus podría generar diversas consecuencias en el club, una de de ellas el aspecto económico. Siendo prácticamente imposible que alcance un nuevo título de la Serie A, el objetivo de la 'Vecchia Signora' es conseguir su cupo a la próxima Champions League, algo que no tiene del todo garantizado debido a sus recientes resultados.

El equipo de Andrea Pirlo ganó uno de sus últimos tres partidos y ocupa actualmente el cuarto lugar con 66 unidades, los mismos que Nápoli (3º) y AC Milan (5º). Solo hasta el cuarto clasificado logra clasificar a la siguiente Champions.

Juventus no tiene nada seguro y ello llevaría a su máxima figura, Cristiano Ronaldo, decidirse por marcharse a final de temporada a pesar de tener todavía un año más de contrato. Según 'Tuttosport', 'CR7' no tendría ninguna intención de seguir en Turín si la 'Juve' no obtiene una plaza para la Champions League 2021-22.

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la Champions League y el luso pretende seguir compitiendo para mejorar sus registros y alcanzar una nueva 'Orejona'. De acuerdo con el citado medio, de no hacerlo con los italianos sus opciones serían Manchester United y el PSG.

Las opciones de salida de 'CR7' son muy reales, dado que, además, tiene un altísimo salario de 27 millones de euros anuales. Sería lgo complicado de seguir asumiendo por una Juventus que, a los efectos de la pandemia, podría añadirle la falta de ingresos por la Champions.

