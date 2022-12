Cristiano Ronaldo crack de Juventus. | Fuente: EFE

Antonio Cassano, exdelantero de Real Madrid, volvió a criticar al astro portugués Cristiano Ronaldo después de la derrota de Juventus ante Porto, en Portugal, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Cassano señaló que Cristiano Ronaldo “es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Andrea Pirlo”, explicó en el canal de Twitch.

Además, sostuvo que Cristiano es individualista, que no le importa el equipo y solo le importa anotar. "Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente", agregó.

El también exdelantero de la Selección de Italia indicó que en Juventus, Cristiano Ronaldo no tiene socios como Luka Modric y Toni Kroos, y que por la edad ya no consigue su mejor rendimiento.

"Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él...", señaló.

Hay que indicar, que al margen de su baja actuación ante Porto, Cristiano Ronaldo tiene buenos números en Juventus a pesar de sus 36 años: lleva 16 goles en la presente temporada en la Serie A y cuatro en la Champions 2020-2021.

