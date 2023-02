La Champions League volverá en agosto de este año. | Fuente: AFP

El presidente del Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, aseguró que la Champions League, en pausa debido a la pandemia de la COVID-19, vuelve a inicios de agosto. En entrevista con RTL, el directivo también señaló que los clubes franceses tendrán una desventaja contra el resto de equipos del torneo europeo.

"El partido contra la Juventus está confirmado para el 7 de agosto, en Turín y a puerta cerrada. Si las apelaciones no tienen éxito, Lyon y París Saint Germain corren el riesgo de ser masacrados por equipos que tendrán una preparación que los demás no tenemos", afirmó Aulas, quien presentó una queja judicial por haber terminado la Ligue 1, pese a que la UEFA pedía que se terminaran las temporadas..

Asimismo, criticó la decisión de concluir la Ligue 1 sin disputar los partidos que faltaban. "Esta crisis supone unas pérdidas de 900 millones de euros para el fútbol francés esta temporada. Esto puede marcarnos de por vida. No sé quién podrá sobrevivir. No había ninguna necesidad. En Europa somos una excepción", añadió el presidente del Lyon. "Es una decisión prematura y quizás no del todo legal, porque la UEFA alentó a que los campeonatos llegaran a su final. Otros países han permitido que acaben las competiciones", aseguró.

Olympique de Lyon venció 1-0 a Juventus en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League, tras el tanto de Lucas Tousart a los 31 minutos, en el OL Stadium. El partido de vuelta, el cual iba a ser jugador en el Allianz Stadium de Turín, fue postergado debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

