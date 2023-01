El presidente de la UEFA habló sobre la Champions League. | Fuente: AFP

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, aseguró que la Champions League debe concluir a inicios de agosto, como fecha límite. En entrevista con ZDF, el dirigente europeo también afirmó que lo más importante es no poner en riesgo a las personas debido a la pandemia del coronavirus.

"El 3 de agosto debe estar acabada la Champions", aseguró Ceferin. "Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles", añadió para la cadena alemana.

Asimismo, Ceferin señaló que importa más la salud de las personas y también alabó a quienes trabajan para cuidarnos del COVID-19. "La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras", afirmó.

Finalmente, sobre la forma de jugar la final de los torneos de clubes, el presidente de la UEFA aseguró que no hay nada confirmado. "Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere", concluyó.

