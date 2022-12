César Azpilicueta: 'La clave de este equipo es la energía y el trabajo colectivo' | Fuente: AFP

Chelsea FC venció por 1-0 a Manchester City y se consagró campeón de la Champions League con un tanto de Havertz en el minuto 42 del encuentro. Tras este triunfo, César Azpilicueta, defensor y capitán de los 'blues', dio sus impresiones sobre el logro.

"Es difícil de explicar. Terminar de esta manera la temporada es increíble. Nunca había podido dar este paso y es una noche muy bonita", indicó el futbolista español en diálogo con Movistar +.

"Es un orgullo ser capitán de este equipo. Es mucha emoción. Es una larga trayectoria y esto es lo máximo que se puede ganar a nivel de clubes. Es un orgullo ser capitán de este equipo y me ha tocado a mí levantar la copa", agregó el jugador de 31 años.

Por otro lado, fue consultado sobre Thomas Tuchel: "Desde el banquillo nos llegaba la energía. Como esta sensación no hay ninguna. Ha sido espectacular".

Asimismo, resaltó las cualidades del plantel: "La clave de este equipo es la energía y la fuerza del grupo. También el trabajo colectivo. Estoy muy orgulloso del equipo. Al principio nadie contaba con nosotros y aquí estamos. Hemos ido paso a paso. Sabíamos que iba a ser difícil".

En tanto a la selección de España que ya debutará en Eurocopa, sostuvo: "¡Ahora a la selección a tope!. También me hace estar muy orgulloso estar en el grupo porque representar a España es lo máximo. Ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas porque tengo una espinita clavada porque cuando he estado antes no lo he hecho a mi nivel".

