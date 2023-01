Robert Lewandowski mejor delantero. | Fuente: UEFA

Robert Lewandowski, jugador polaco de Bayern Munich, se impuso al brasileño Neymar y al francés Kylian Mbappé, ambos del PSG, como mejor delantero de la pasada edición de la Champions League.

Lewandowski fue clave en la conquista del título de la Champions para Bayern Munich, que gozó con la calidad goleadora del exjugador del Borussia Dortmund que anotó 15 goles.

"Es difícil decir qué momento fue el mejor para mí. La final y todo lo que sucedió después fue algo especial. Pero también el partido de la fase de grupos contra el Tottenham o los cuatro goles en 16 minutos contra el Estrella Roja", apuntó."Ganar la Liga de Campeones significó mucho porque había perdido la final con el Borussia y me sentí muy decepcionado, muy triste. Me dije a mí mismo que no podía rendirme. Es algo con lo que soñaba de muy joven. Ahora conozco la sensación. Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo", añadió.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Bayern Munich Real Madrid Porto Liverpool Atlético de Madrid Shakhtar Donetsk Manchester City Ajax RB Salzburgo Inter Milán Olympiakos Atalanta Lokomotiv Moscú Mönchengladbach Marsella Midtjylland

Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Sevilla Zenit Juventus PSG Chelsea Dortmund Barcelona Manchester United Krasnodar Lazio Dinamo Kiev Leipzig Rennes Club Brujas Ferencváros Estambul Başakşehir

Te sugerimos leer