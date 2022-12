José Mourinho y Arsene Wenger fueron comentaristas del partido para la cadena beINSports. | Fuente: beINSports

La final de la Champions League dejó varios momentos memorables. Uno de Esos momentos tuvo como protagonistas a José Mourinho, Arsene Wenger y la impresionante hinchada del Liverpool, equipo que se consagró campeón.

Ambos técnicos participaron como comentaristas del partido para la cadena beINSports. Precisamente, minutos antes de que arranque el duelo en el Wanda Metropolitano, Mourinho y Wenger no pudieron evitar distraerse al escuchar el himno de los hinchas del Liverpool: You'll never walk alone.

Primero fue José Mourinho quien comenzó a mirar de reojo a las tribunas, mientras Arsene Wenger escuchaba las preguntas del presentador. Sin embargo, después de unos segundos ambos técnicos se rindieron ante la emotiva canción de los 'Reds'.

El estratega portugués calificó el himno como "muy bonito", mientras que para el francés es "único". Al final, Liverpool derrotó 2-0 al Tottenham y se consagró campeón de la Champions League.

