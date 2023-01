Neymar celebra con Di María durante el PSG vs Bayern Munich por la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOF STACHE

PSG se impuso por 2-3 al Bayern Munich en el primer asalto de la revancha de la final de la última Champions League con dos goles de Kyllian Mbappé y uno de Marquinhos, y también gracias a varias buenas paradas de Keylor Navas.El balón fue del Bayern la mayor parte del encuentro y disparó 31 veces a puerta. El PSG llegó poco, pero cuando lo hizo no falló y se terminó llevando la victoria.PSG se puso con ventaja pronto, en el minuto 3, por medio de Mbappé en una jugada en la que al Bayern le salió mal todo lo que le podía salir mal.Tras una pérdida de balón en el centro del campo, Neymar tuvo todo el espacio del mundo para avanzar hacia el área y abrir el balón a Mbappé, que quedó en posición de remate ante Manuel Neuer.El remate de Mbappé al primer poste no era imparable. Neuer llegó, pero desvió la pelota hacia su portería.Después, el Bayern ejerció un dominio absoluto ante un PSG dedicado a defenderse y a esperar ocasiones para el contragolpe.Ya antes del gol de Mbappé, el Bayern había tenido dos llegadas claras, un remate de Lucas Hernández desviado a córner por Keylor Navas y un cabezazo de Eric-Maxim Choupo Moting que pegó en el larguero.

Bayern Munich 2-3 PSG: así fue el segundo gol de Mbappé | Fuente: ESPN

Después hubo más. En el minuto 10 Thomas Müller no pudo darle potencia ni dirección a un remate en el área pequeña que a la postre no fue un problema para Keylor. En el 19 y en el 20 Keylor reaccionó con buenas paradas ante un cabezazo de Leon Goretzka y un remate de Benjamin Pavard.La única noticia en ataque del PSG había sido un gol anulado a Draxler por fuera de juego en el minuto 12. El Bayern mandaba en el juego, pero el PSG dio una muestra de gran eficacia y en su segundo disparo a puerta -salvo el gol anulado a Draxler- aumentó la cuenta.Tras un rebote en un saque de esquina, cuando la defensa del Bayern salía del área para provocar el fuera de juego, Neymar metió un pase que dejó solo a Marquinhos ante Neuer y el brasileño no falló.La presión del Bayern continuó y tuvo su premio, con un remate de cabeza contra el piso de Choupo Moting en el minuto 38 a centro de Pavard desde la derecha.

Mbappé volvió a pegar

En el minuto 52 el PSG estuvo cerca del tercero, cuando Neymar robó la pelota en el área contraria y remató desde corta distancia, pero Neuer mostró una buena reacción.Después Keylor salvó dos veces al PSG, primero ante un remate de Alaba en el minuto 53 y pocos segundos después trasa un disparo de Pavard.El empate a dos goles llegó en el minuto 60 con un remate de cabeza de Thomas Müller tras una falta lanzada por Joshua Kimmich, pero en el 68 Mbappé hizo el gol de la victoria del PSG en un contragolpe.El Bayern siguió presionando, pero no pudo empatar y se lo jugará todo en París. (EFE)

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Niklas Süle, David Alaba, Lucas Hernández; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman; Eric Choupo-Moting.

PSG: Keylor Navas; Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo; Danilo Pereira, Idrissa Gueye; Ángel Di María, Neymar, Julian Draxler; Kylian Mbappé.

PSG 1-0 Bayern Munich: así fue el gol de Mbappé | Fuente: ESPN

Bayern Munich 0-2 PSG: así fue el gol de Marquinhos | Fuente: ESPN

Bayern Munich 1-2 PSG: así fue el gol de Eric Choupo-Moting | Fuente: ESPN

Bayern Munich 2-2 PSG: así fue el gol de Müller | Fuente: ESPN

PSG vs. Bayern Munich EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Bayern Munich y PSG se vuelven a encontrar este miércoles y será el choque estrella del día entre los campeones de Alemania y Francia, que hacen pensar automáticamente en la final de la Champions League 2019-2020, que disputaron en agosto en Lisboa, con triunfo 1-0 para el cuadro bávaro.

El París Saint-Germain afronta por lo tanto su visita a Múnich con ánimo de 'vendetta'.

Tras eliminar al FC Barcelona en la anterior ronda, el PSG tomó impulso en su intento de conquistar el primer título de campeón de Europa de su historia.

Se cobró ante el Barça una revancha de la 'remontada' del 6-1 de 2017 en el Camp Nou. Y ante el Bayern quiere seguir el mismo camino.

El técnico del Bayern, Hansi Flick, confía en poder controlar el partido ante el campeón de la Ligue 1 francesa.

Desde la final de Lisboa, el PSG camina con cierta irregularidad. El sábado perdió 1-0 ante el Lille en la Ligue 1 y los hombres de Mauricio Pochettino dieron una imagen dubitativa, que les hizo perder el liderato de su campeonato nacional.

Fecha y hora del Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich vs. PSG se verán la caras el miércoles, 7 de abril. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Allianz Arena desde las 2:00 p.m. (hora peruana)

Canales que transmitirán EN VIVO el Bayern Munich vs PSG

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Sigue el minuto a minuto en la web de RPP.pe

Bayern Munich vs. PSG chocan en el Allianz Arena por la Champions League | Fuente: AFP

Bayern Munich vs. PSG: alineaciones probables.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; y Choupo-Moting.PSG: Navas; Kehrer o Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Rafinha o Herrera, Danilo, Gueye; Kean, Neymar, Mbappé.

Bayern Munich vs. PSG : Horarios en el mundo

País Hora México 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

