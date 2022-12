Bayern Munich vs. Barcelona. | Fuente: Bayern Munich

Al parecer Bayern Munich sigue recordando la goleada 8-2 ante Barcelona tras una publicación en su cuenta de Twitter donde mostró el vestuario y la imagen de la camiseta 8 que le pertenece al español Javi Martínez.

"Volvemos al rojo esta noche para el Lyon vs. Bayern", fue el mensaje de Bayern Munich que se alista para el encuentro ante Lyon por las semifinales de la Champions League.

Dicha publicación no pasó desapercibida por los medios españoles que calificaron como una burla el gesto de Bayern Munich. "El Bayern se mofa del Barça en redes", fue el titular de AS al respecto.

Por su parte, Mundo Deportivo tituló el tema como "Bayern alardea del 8 al Barza" y mencionó que el equipo alemán no se caracteriza por ser un equipo modesto. "El autobombo puede ser peligroso; o no. El Bayern está acostumbrado por su historia a no ir precisamente de modesto y la verdad es que no le ha ido mal", señaló.

Bayern goleó 8-2 a Barcelona con goles de Thomas Muller (2), Philiphe Coutinho (2), Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Robert Lewandowski.

El equipo dirigido por Hans Flick enfrentará este miércoles a Lyon en el estadio José Alvalade. La cita será a partir de las 2 de la tarde (hora peruana).

