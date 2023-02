Neymar triste. | Fuente: Instagram

A través de sus redes sociales, Neymar mostró su tristeza tras confirmarse que no podrá jugar contra Barcelona, en el choque de ida por los octavos de final de la Champions League.

El crack brasileño dice que sufre un "llanto constante" al perderse la oportunidad de jugar un partido crucial de PSG rumbo al título de la Champions. "La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", empezó su mensaje.

En otro momento, 'Ney' señaló que debido a su estilo de juego es víctima de faltas. "A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", agregó.

"Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista o qué carajo decir 'realmente tienen que golpearle', 'se cae', 'llorón', 'niño', 'mimado', etc... Sinceramente me entristece y no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Yo solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", recalcó.

El jugador más caro de la historia del fútbol se lesionó en el choque entre PSG vs. Caen por la Copa de Francia. Sufrió una lesión en el aductor izquierdo.

Baja por cuatro semanas

Neymar estará de baja durante unas cuatro semanas por una lesión muscular y no podrá jugar el partido de ida de octavos de final de la Champions contra el Barcelona, que se jugará el martes, anunció este jueves su equipo.Neymar sufrió la lesión a causa de una dura entrada que recibió en la noche del miércoles durante un partido de la Copa francesa contra el Caen.Las pruebas médicas a las que fue sometido hoy muestran una lesión del abductor mayor izquierdo "y se prevé una indisponibilidad de unas cuatro semanas, en función de la evolución", señaló un comunicado del Paris Saint Germain.

