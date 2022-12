Barcelona y PSG jugaron un entretenido partido en Parque de los Príncipes. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El PSG se clasificó este miércoles para cuartos de final de la Champions League 2020-21 tras empatar 1-1 con Barcelona en la vuelta de octavos del torneo continental.

PSG se adelantó con un gol de Kylian Mbappé de penal (30), pero Leo Messi puso el 1-1 (37') que deja al Barcelona fuera de la Champions League, tras no haber podido remontar el duro 4-1 recibido en la ida.

El conjunto del Barcelona, con su nuevo presidente Joan Laporta en la palco del Parque de los Príncipes, salió desde el minuto uno a buscar los goles que necesitaba. La primera parte fue un monólogo del equipo azulgrana, que prácticamente no dejó salir de su campo al PSG.

Al martilleo culé, los locales sólo lograban contestar con salidas rápidas y balones largos en busca de Mbappé, que a la media hora adelantaba a su equipo. El joven delantero francés hizo el 1-0 de penal (30'), después que Clément Lenglet derribara a Marco Verratti en el área.

El tanto sólo sirvió para espolear a los azulgranas, que a los cinco minutos respondieron con un misil de Leo Messi desde la frontal que se coló por la escuadra de Keylor Navas (37').

El argentino pudo poner el 2-1 de penal para el Barça, pero se encontró con Keylor Navas. El costarricense sacó con el pie y la colaboración del larguero la pena máxima tirada por Messi (45'+2), tras una patada de Kurzawa sobre Antoine Griezmann. (AFP)

PSG 1-1 Barcelona: así fue el golazo de Messi | Fuente: ESPN

PSG 1-0 Barcelona: así fue el gol de Mbappé | Fuente: ESPN

PSG vs. Barcelona: así jugaron

PSG: Keylor Navas; Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Alessandro Florenzi; Marco Verrati, Leandro Paredes, Idrissa Gueye; Kylian Mbappé, Julian Draxler; Mauro Icardi.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergiño, Óscar Minguenza, Clément Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé, Lionel Messi.

PSG vs. Barcelona: MINUTO A MINUTO

Barcelona busca la remontada en el Parque de los Príncipes | Fuente: AFP

PSG VS. BARCELONA: LA PREVIA

Nunca antes el Barcelona ha conseguido remontar como visitante un resultado tan desfavorable como el que deberá superar frente al PSG (1-4) en el Parque de los Príncipes para seguir vivo en la Champions League.El equipo de Ronald Koeman tendrá que inspirarse en la épica que protagonizó en 2017 con Luis Enrique en el banquillo frente al mismo rival, pero aquella vez en su estadio, al superar con un 6-1 el 4-0 que se habían traído de París.Pero entonces el Barça actuó como local y esta vez tocará emular la gesta lejos de su estadio, aunque sin la presencia de público rival a causa de la pandemia del coronavirus, en un Parque de los Príncipes que cumple un año sin sus hinchas.Los azulgranas, eso sí, llegan con la moral por las nubes después de la remontada en Copa del Rey ante el Sevilla de la semana pasada y de acercarse al 3 puntos del liderato de la Liga, aunque el Atlético de Madrid tiene un partido menos.Barcelona, que no se pierde unos cuartos de la Champions League desde la temporada 2006/2007, afrontará el duelo con dos bajas importantes en la defensa, las de Gerard Piqué, con un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, y el uruguayo Ronald Araujo, que a pesar de haber entrenado con sus compañeros este martes, no forma parte del viaje. Tampoco lo hacen por lesión Sergi Roberto, Ansu Fati y Philipe Coutinho.

Así fue la última práctica del Barcelona antes de enfrentar al PSG | Fuente: Barcelona

Sin Neymar

PSG también tendrá una baja de peso su rival, la de un Neymar que un mes después de su lesión no ha llegado a tiempo para regresar y que de esta forma se perderá un duelo de octavos por quinta vez desde que en 2017 aterrizó en París.El entrenador de los franceses, Mauricio Pochettino, aseguró que no hay ninguna euforia, y que su equipo saldrá a ganar el duelo, con la misma o mayor concentración con la que lograron un resultado tan favorable en Barcelona, que no tendrán en cuenta a la hora de afrontar el duelo.El ambiente en París es más optimista que nunca, siempre con el fantasma de la remontada de 2017 en la memoria, pero convencidos de que han tomado las precauciones necesarias para no tropezar dos veces en la misma piedra.El PSG aparece más sereno, confiado en que Kylian Mbappé asusta a un rival con la defensa muy mermada y que su gran actuación en Barcelona avala ese miedo.

La lista de concentrados de Barcelona

La lista de concentrados del Barcelona | Fuente: Barcelona

La lista de concentrados de PSG

La lista de concentrados del PSG

