Gennaro Gattuso durante el partido entre Barcelona vs Napoli por la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, elogió este martes a su equipo por la prestación realizada contra el Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (1-1) y consideró que a sus jugadores solo les castigó "un episodio"."No se puede fallar nada contra ellos. Hicimos lo que debíamos hacer. Pero ellos crearon muy pocas ocasiones. Solo podíamos hacerlo mejor en fase de salida de balón, pero puede pasar cuando defiendes con tanta atención", dijo Gattuso a "Sky Sport" al acabar el encuentro del estadio San Paolo."Ellos te obligan a bajar tu posición. Con Setién siempre atacan con seis hombres y Messi siempre es peligroso. Había que jugar de esta forma, porque con espacios nos harían daño", agregó.El Nápoles se fue al descanso por delante 1-0 gracias a un golazo del belga Dries Mertens ante un gris Barcelona, que fue rescatado en la reanudación por el francés Antoine Griezmann. Fue la mejor noticia para el equipo de Quique Setién, que no podrá contar en la vuelta con el chileno Arturo Vidal, expulsado, ni con Sergio Busquets, quien estará de baja por acumulación de tarjeta."Hoy no nos pusieron en apuros, nunca remataron a portería. Podíamos estar todo el día y no recibiríamos goles, pero nos fue mal en un episodio y recibimos el gol. Pero este era el partido que debíamos hacer", aseguró."Tenemos tiempo para preparar la vuelta. Nada está perdido. A ellos les faltarán dos jugadores y tenemos el deber de ir al Camp Nou y competir. Nosotros contamos con jugadores fuertes, el Barcelona tiene algo más, pero tendremos nuestras opciones", prosiguió.Finalmente, el técnico napolitano, que tiene profundo aprecio por el técnico del Barcelona, Quique Setién, informó de que acordó con su homólogo encontrarse en Marbella el próximo verano para "tomar un buen vaso de vino" e intercambiar "opiniones futbolísticas".

(Con información de EFE)