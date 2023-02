Barcelona se medirá contra Nápoli en la vuelta de octavos de la Champions | Fuente: EFE

Frenkie De Jong fue una de las bajas de Barcelona en la recta final de LaLiga. El centrocampista holandés tuvo una lesión muscular al poco de reanudarse el torneo y se perdió varios cotejos de su equipo, donde perdieron el liderato de la competencia. Ya recuperado, sería uno de los elementos fijos de los que dispondría Quique Setién para el duelo de Champions League ante Nápoli.

"Es cierto que hemos tenido mas tiempo para preparar el partido, pero ellos tendrán más ritmo constante de competición porque no hemos jugado desde el último partido de LaLiga", señaló De Jong respecto al juego.

Barcelona jugó por última vez el 19 de julio ante Deportivo Alavés, mientras que los italianos disputaron su último juego el último 1 de agosto, contra Lazio por la fecha que dio cierre a la Serie A. El choque entre ambos por la vuelta de octavos de final será el próximo sábado 8 agosto en el Camp Nou.

"Me he recuperado bien de la lesión y me siento muy bien. Tendré que ir viendo las sensaciones, pero me siento bien. La preparación que he seguido ha sido muy positiva y me siento en forma para jugar contra el Nápoli", aseguró el centrocampista.

Para ese cotejo, tras el empate a un gol en la ida, los azulgranas tendrán las bajas de Arturo Vidal y Sergio Busquets por suspensión. Además, Arthur Melo no se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo, con lo que el 'Barza' solo tendrá en el mediocampo a Iván Rakitic, Sergio Roberto, Riqui Puig y De Jong.

"El Nápoli es un rival de mucha calidad, con jugadores de mucha calidad y muy disciplinados, así que será un partido difícil, pero todos los de la Champions lo son y debemos pasar a la siguiente ronda", subrayó.

