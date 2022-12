Antoine Griezmann celebra con Lionel Messi el empate ante Napoli por la Champions League | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Barcelona 1-1 Napoli | El cuadro azulgrana rescató un empate en su visita al Napoli. Barcelona, no obstante, no tendrá que fiarse en el Camp Nou el próximo 18 de marzo ante un rival que se defiende bien y es peligroso a la contra y que, además, no podrá contar con el chileno Arturo Vidal, fue expulsado en el minuto 89 por doble amarilla.

Tampoco jugará Sergio Busquets, por acumulación de amarillas.

No fueron las únicas noticias negativas para el Barça, ya que en el descuento Gerard Piqué se lesionó en un tobillo y será duda para el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo.

En una reciente entrevista, Lionel Messi declaró que "hoy por hoy no nos alcanza para pelear por la Champions" y el juego mostrado por el Barcelona en el San Paolo napolitano durante casi una hora pareció dar la razón al capitán.

Sin profundidad ni desborde en ataque, abusando del pase horizontal, el Barça se marchó al descanso sin un solo disparo en la primera parte.

Tampoco el Nápoles ofreció mucho más, pero en el único disparo entre palos, Dries Mertens la colocó en la escuadra para poner en ventaja a los locales (30).

En el templo que idolatra a Diego Maradona, Messi dio un paso adelante en la segunda parte y la imagen que dio el campeón español fue algo mejor.

El francés Antoine Griezmann, rematando un centro del portugués Nelson Semedo, logró el empate que dio tranquilidad a los azulgranas (57), pero de cara a la vuelta en el Camp Nou no deberá fiarse ante un rival que demostró que ha mejorado mucho en las últimas semanas, con un buen juego defensivo colectivo y peligroso a la contra.

INCIDENCIAS

Minuto 28. ¡Gooool de Napoli! Dries Mertens abrió el marcador en el San Paolo tras una asistencia de Piotr Zielinski. (Aquí puedes ver el gol)

Minuto 57. ¡Gooool de Barcelona! Antoine Griezmann empata el partido en el San Paolo. (Aquí puedes ver el gol)

Napoli vs. Barcelona: alineaciones confirmadas

(Con información de AFP)

Napoli: David Ospina; Mario Rui, Nikola Masimovic, Kostas Manolas, Giovanni Di Lorenzo, Piots Zielinski, Diego Demme, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne, José Callejón, Dries Mertens.

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann.

Napoli vs. Barcelona: transmisión minuto a minuto

Napoli vs. Barcelona por la Champions League | Fuente: RPP Noticias

Fecha y hora del Barcelona vs. Napoli

Martes, 25 de febrero, a partir de las 3:00 de la tarde (hora peruana)

Lugar

Estadio San Paolo, Napoli.

