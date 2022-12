Antoine Griezmann celebra con sus compañeros tras anotar ante Ferencvaros | Fuente: AFP | Fotógrafo: ATTILA KISBENEDEK

Barcelona goleó 3-0 al Ferencvaros para afianzarse en la primera plaza del grupo G de la Champions League, donde ya obtuvo hace dos semanas el pase a octavos de final del torneo continental.

Antoine Griezmann abrió el festival azulgrana de espuela (14), Martin Braithwaite amplió la cuenta (21) y Ousmane Dembélé puso el 3-0 de penal (28) certificando la quinta victoria del Barza en cinco partidos de Champions.

El Barza cerrará la fase de grupos la próxima semana enfrentándose a la Juventus, ya clasificada también, que se impuso 3-0 al Dinamo de Kiev este miércoles en el otro partido de la llave.

El partido en Budapest se presentaba como un mero trámite para el Barcelona, cuyo técnico Ronald Koeman aprovechó de nuevo para dar descanso a algunas de sus figuras, especialmente a Lionel Messi, que volvió a quedarse en Barcelona.

Junto al astro argentino, Koeman también hizo rotar al meta Marc-André Ter Stegen y a Coutinho, pero su ausencia apenas se notó este miércoles ante el farolillo rojo del grupo, que sólo logró un empate en cinco encuentros.

Griezmann se convirtió en uno de los mejores jugadores del club español. El delantero francés, que empezó la temporada algo gris, acumula así su segundo tanto en la Champions, tras el que le encajó al Dynamo de Kiev la pasada semana.

Antoine Griezmann abrió el marcador en el Barcelona vs. Ferencvaros | Fuente: ESPN

Ferencvaros vs. Barcelona, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Ferencvaros: Dénes Dibusz; Abraham Frimpong, Lasha Dvalli, Miha Blazic, Marcel Heister, Endre Boltka; Myrto Uzuni, Somália, David Siger, Isael, Tokmac Nguen.

Barcelona: Neto; Sergiño Dest, Óscar Mingueza, Clément Lenglet, Jordi Alba, Miralem Pjanic, Sergio Busquets, Trincao, Antoine Griezmann, Ousmane Dembéle. Martín Braithwaite.

Barcelona vs. Ferencvaros, EN DIRECTO: minuto a minuto

Tras lograr el pase a los octavos de final con el triunfo ante el Dinamo Kiev, el ‘Barza’ acude sin presión a Budapest, donde les espera un Ferencvaros eliminado, aunque se juega su pase a la Europa League.

Los húngaros estuvieron a punto de dar la sorpresa en Turín, donde perdieron sobre el final ante una Juventus que comenzó el cotejo con el marcador en contra. Esa experiencia es clave para sus aspiraciones y se medirá de local ante un cuadro azulgrana con muchas rotaciones.

Barcelona necesita ganar y esperar un empate o derrota de la 'Juve' en Turín, frente al Dinamo de Kiev. Un empate del elenco de Ronald Koeman combinado con una derrota de la 'Vecchia Signora' también convertiría a los suyos en líderes de grupo antes del enfrentamiento directo entre ambos en la última jornada del Grupo G en el Camp Nou.

No obstante, el técnico holandés decidió no contar por segundo partido consecutivo con Lionel Messi, explicando que luego no tendrá espacio para cederle descanso a su capitán ante el apretado calendario que tendrá por delante.

Tampoco acuden a Budapest Marc-André Ter Stegen ni Philippe Coutinho, que no entrenaron el martes por descanso. Así, ellos se suman a las bajas por lesión de Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ronald Araújo y Samuel Umtiti.

Barcelona visita al Ferencvaros por la quinta fecha de la Champions | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

ALINEACIONES PROBABLES:

Ferencvaros: Dénes Dibusz; Gergo Lovrencsics, Miha Blazic, Lasha Dvali, Endre Botka; Somalia, Ihor Kharatin, Dávid Siger; Oleksandr Zubklov, Isael, Tokmac Nguen.

Barcelona: Neto Murara; Sergiño Dest, Oscar Mingueza, Clément Lenglet, Jordi Alba; Miralem Pjanic, Frenkie De Jong, Fracisco Trincao; Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite.

