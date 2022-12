Antoine Griezmann celebra con sus compañeros tras la victoria ante Ferencvaros | Fuente: AFP | Fotógrafo: ATTILA KISBENEDEK

Barcelona, que firmó una gran primera mitad en la que resolvió el partido ante el Ferencváros (0-3), se jugará la primera plaza del grupo el próximo martes contra el Juventus, con la ventaja de que un empate le valdría para conseguirla.No tuvo problemas para sumar su quinta victoria consecutiva, en una primera parte jugada con mucha determinación y que decidió por la vía rápida.Y es que el Barça atropelló al Ferencváros prácticamente desde que salió del túnel de vestuarios. Había llegado a Budapest sin Messi, Coutinho ni Ter Stegen, pero como había ocurrido en Kiev, el plan B volvió a funcionar, incluso mejor.Los azulgrana recuperaban en campo contrario y no dejaron maniobrar a los de Rebrov, muy replegados desde el inicio y que no pudieron salir de la cueva ante la inercia del juego de los barcelonistas.Por tercer partido consecutivo volvió a marcar Antoine Griezmann y se evidenció su conexión con Martin Braithwaite, también determinante, autor del 2-0 y que provocó el penalti que supuso el 3-0.En menos de quince minutos, del 14 al 28, los catalanes finiquitaron el partido, pero, sobre todo, ofrecieron una sensación de solvencia, de recursos ofensivos y defensivos, aunque fuera frente a un rival menor.Y es que funcionó el carril derecho, con Dest y Trincao, pero especialmente el izquierdo, donde la conexión entre Dembélé y Alba resultó letal para la suerte del Ferencváros.Antes de inaugurar el marcador, Braithwaite lo intentó ya en el minuto 5 después de un desborde de Dest por la derecha; Alba no concretó en el 12 y en el 14, una combinación entre Dembélé y Alba permitió un gran centro del lateral zurdo barcelonista y un extraordinario remate de tacón de Griezmann (0-1).

Así fueron los goles del Barcelona | Fuente: ESPN

El francés, que parece liberado desde que se confesó públicamente ante Jorge Valdano, se sintió muy cómodo en la mediapunta. Antes del 0-2, que anotó Braithwaite tras una acción individual de Dembélé en el minuto 20, Trincao también tuvo su opción.El portugués, sin embargo, fue protagonista en el 0-3, tras conectar con Braithwaite que fue derribado dentro del área por Frimpong. El danés le cedió a Dembélé el balón que anotó el 0-3 en el 28.Antes del descanso, el Barça pudo anotar un par de goles más, especialmente por parte de Braithwaite, mientras que el Ferencváros apenas inquietó la meta de Neto.Busquets, que salía de una lesión y ha visto una amarilla, fue sustituido en el descanso, como también Alba. De Jong y Junior Firpo entraron por ambos y con todo el pescado vendido, solo Dembélé, en cuatro acciones individuales (min. 55, 65, 76 y 92), pareció interesado en varar el guión de la segunda parte.Ronald Koeman regaló a Riqui Puig y Aleña 25 minutos y reservó a Lenglet y Griezmann. La única ocasión clara de los húngaros llegó en el minuto 73, en un remate de cabeza de Baturina que salvó Neto con una buena intervención.Con esta victoria, los azulgrana suman 15 puntos sobre 15 posibles, pero aun no tienen asegurada la primera plaza del grupo, que les daría la ventaja de jugar los octavos de final en casa. El partido ante el Juventus de la semana que viene en el Camp Nou, un Messi frente a Cristiano, determinará el orden final. (EFE)

Ferencvaros vs. Barcelona, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Ferencvaros: Dénes Dibusz; Abraham Frimpong, Lasha Dvalli, Miha Blazic, Marcel Heister, Endre Boltka; Myrto Uzuni, Somália, David Siger, Isael, Tokmac Nguen.

Barcelona: Neto; Sergiño Dest, Óscar Mingueza, Clément Lenglet, Jordi Alba, Miralem Pjanic, Sergio Busquets, Trincao, Antoine Griezmann, Ousmane Dembéle. Martín Braithwaite.

Barcelona vs. Ferencvaros, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA

Por segundo partido consecutivo en la Champions League, Lionel Messi no será tomado en cuenta por el entrenador Ronald Koeman, quien tiene previsto darle el último descanso a su capitán. Ya con el boleto asegurado a octavos de final, el holandés confía en tenerlo nuevamente cuando, por la última fecha de la fase de grupos, se mida en el Camp Nou contra Juventus en el que sería el juego que decida al ganador del Grupo G.

Este miércoles, visitará en Budapest a un Ferencvaros que sueña todavía con el tercer lugar que le permita acceder a la Europa League.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Ferencvaros?

Barcelona vs. Ferencvaros chocarán en duelo vibrante el miércoles 2 de diciembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Puskás Arena de Budapest.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Ferencvaros?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2. Todos los goles, incidencias y mejores jugadas lo tendrás en la web de RPP.pe

Barcelona visita a Ferencvaros por la fecha 5 de la Champion League | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona vs. Ferencvaros: horarios en el mundo

Países Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 1:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. España 10:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. EE.UU (Miami) 3:00 p.m. EE.UU (Los Ángeles) 12:00 p.m.

Te sugerimos leer