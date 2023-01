Barcelona vs. Borussia Dortmund se enfrentan por el grupo F de la Champions League. | Fuente: AFP

Un Barcelona sin brillo, al que salvó su arquero Marc-André Ter Stegen, empató sin goles (0-0) en su visita al Borussia Dortmund en la primera jornada del grupo F de la Champions League. El partido sirvió para la reaparición de Lionel Messi.

El héroe del partido para el Barza en Alemania fue el guardameta Ter Stegen, que desbarató varias grandes ocasiones de los locales y que paró especialmente un penal lanzado por Marco Reus en el minuto 56. Por contra, la peor noticia de la noche para Ernesto Valverde vino con Jordi Alba, que fue cambiado en el minuto 40 tras sufrir "molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda", según el primer parte médico comunicado por el club.

El partido no pasará a la historia por la calidad del juego, pero sí por la presencia en el once titular del joven Ansu Fati, que con 16 años y 322 días se convirtió en el jugador de menor edad alineado nunca por el Barza en la Champions League. Ya desde el inicio del partido en el estadio Signal Iduna Park, el Barza tuvo problemas para construir juego ante un Dortmund muy ordenado.

Gerard Piqué dio un susto a los alemanes en el minuto 13, cuando cabeceó y el balón se paseó peligrosamente por delante de la portería del Borussia, pero la gran oportunidad de la primera parte fue para el equipo alemán, a los 25 minutos, cuando Ter Stegen despejó un disparo cruzado de su compatriota Marco Reus.

En el 39, el Dortmund volvió a estar cerca del gol, cuando Reus robó un balón y cedió a Jadon Sancho, pero el inglés, desde la frontal del área, envió alto. En el 40 llegó el cambio de Jordi Alba, que se había hecho daño ocho minutos antes y que terminó cediendo su lugar en el campo a Sergi Roberto.

En la segunda mitad, el Dortmund llegó a someter al Barcelona a un auténtico asedio, aunque los catalanes resistieron. Mats Hummels avisó en el minuto 54 con un remate de cabeza que se fue fuera por poco. En el minuto 56 llegó el penal, cometido por Nelson Semedo sobre Jadon Sancho, pero Reus luego se encontró con el acierto de Ter Stegen.

La entrada de Messi a continuación en el campo no sirvió de revulsivo y las ocasiones siguieron llegando para el Dortmund. Paco Alcácer estuvo a punto de marcar a su exequipo, pero envió alto (71), igual que Reus en otra gran ocasión en el 75. Julian Brandt (77) consiguió un potente disparo desde fuera del área que terminó en el larguero y Ter Stegen volvió a salvar al Barza en el 78, de nuevo ante Reus.

En los instantes finales, Messi tuvo una última ocasión para el Barza, pero sin acierto, para cerrar un partido en el que el club azulgrana sufrió más de lo esperado pero pudo conseguir un punto valioso en un estadio complicado. AFP

Barcelona: Ter Stegen;Semedo, Piqué, Sergio, Arthur; Suárez, Lenglet, Griwzmann; Jordi Alba, F. de Jong y Ansu Fati.

Dortmund: Bürki; Achraf, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard; Alcacer.

El Barcelona inicia ante el Borussia Dortmund el reto de levantar una nueva Champions League, un trofeo continental que se le resiste desde 2015 y que el capitán Lionel Messi vuelve a tener en el punto de mira.

"Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría ganar otra", advertía Messi en una entrevista con el diario Sport.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Borussia Dortmund?

Barcelona y Borussia Dortmund chocarán en un duelo vibrante este martes 17. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 pm (hora peruana) y tendrá lugar en el Signul Iduna Park.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Borussia Dortmund?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Fox Sports (501 Movistar TV).

Barcelona vs Borussia Dortmund: horarios en el mundo

Países Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. México 2:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 3:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 3:00 p.m.

