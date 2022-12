Barcelona derrotó 5-0 a Eibar este fin de semana en la Liga Santander. | Fuente: AFP

Barcelona sigue sumando ausencias para su primer duelo contra el Nápoli por los octavos de final de Champions League. Además de las ya conocidas bajas de Jordi Alba, Luis Suárez y Ousmane Dembelé, un nuevo elemento de la plantilla de Quique Setién sufrió una lesión que le impedirá participar de este compromiso: el lateral Sergi Roberto.

El parte médico que publicó el Barcelona menciona que Sergi Roberto adolece de una lesión muscular en el abductor derecho, por lo que estará alrededor de tres semanas de baja. Si bien no estará en la ida frente al Nápoli, de no sufrir ninguna recaída no habría ningún problema en sumar minutos en la vuelta que se disputará en el Camp Nou.

Además del primer cotejo del Barcelona ante el Nápoli, Sergi Roberto tampoco jugará el duelo frente al Real Madrid por la Liga Santander. Incluso, también se menciona que continuaría lesionado para la convocatoria de la Selección Española con miras a la primera fecha doble FIFA del año.

Es importante mencionar que Sergi Roberto estuvo en la banca de suplentes de la victoria por 5-0 del Barcelona ante Eibar. Todo indica que Nelson Semedo será el responsable de ubicar su lugar en esta contienda de Champions League.

