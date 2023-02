Champions League | Fuente: EFE

Definitivamente, al Atlético de Madrid no le beneficia el papel de favorito, apartado, cuando más responsabilidad sentía y cuando más opciones se le presuponían, de la Liga de Campeones por un rebote en el minuto 87, en el 2-1, y por el Leipzig; un equipo con mayúsculas que causó el fiasco del conjunto rojiblanco, al que doblegó con la determinación del que no tiene nada que perder... Y sí mucho por ganar (2-1).De forma cruel, quizá sí, con un gol en propia puerta de Stefan Savic en el minuto 87; en el momento más inesperado, probablemente también, porque era cuando el Atlético parecía más entero tras un largo recorrido sometido por su adversario. Pero tampoco nada extraño en el global de todo el partido. Fue mejor el Leipzig.Atlético tiene límites esta temporada. Por mucho que Jan Oblak le haya dirigido mucho más lejos de lo que mereció en Anfield, por mucho que haya crecido de forma indudable tras el parón del Covid-19 o por mucho que la increíble irrupción de Marcos Llorente le haya aportado unas posibilidades ofensivas que le han hecho más incisivo.El año de "transición" que proclamó Diego Simeone apunta en ese sentido. Necesita tiempo, seguro. También necesita otras muchas cosas más el Atlético, que desde hace tiempo 'vive' por la 'Champions'.No es suficiente. La decepción de este jueves, indudable desde cualquier perspectiva, daña de nuevo al Atlético, que seguirá intentándolo. Ya son tres años sin llegar más allá de cuartos en la Liga de Campeones, que abren el paso a un equipo con mucho futuro y muchísimo presente: el Leipzig, estupendo cuando ataca.No tiene tanto nombre o 'publicidad' el Leipzig, pero el reto que le planteó al Atlético fue de suma exigencia. Porque mueve la pelota para atacar. No tiene la posesión por un mero hecho especulativo. No la tiene por tenerla, sino porque busca un destino invariable: la portería. Y además lo hace con un dinamismo, una precisión y un intercambio casi constante de posiciones que asombra a cualquiera, encima con una colección de futbolistas que juegan muy bien.El gol del 1-0 de Dani Olmo, allá por el minuto 50, es un ejemplo sensacional de tales cualidades. La movió de un lado para el otro, en uno o dos toques como mucho hasta que halló una vía, el espacio suficiente para el centro desde la banda derecha y el certero cabezazo en llegada, cruzado, imposible hasta para Jan Oblak.Hasta el 1-0 en contra, Simeone no movió el banquillo. Entonces sí recurrió a Joao Félix, que, aún con su intermitencia indudable de todo el curso, puede proponer registros que urgen en el Atlético, más aún en partidos como el de este jueves. Tiene 20 años. Pero el fútbol no depende ni de la edad ni de la experiencia. Depende del talento. Y el suyo es innegable. Él cambio el partido, pero no el desenlace.El 1-1, en el minuto 70, es suyo de principio a fin. Por elaboración y por ejecución. Desde el medio campo hasta el área contraria, previa pared con Diego Costa, hasta que fue derribado por Klosterman, el único que fue capaz de detenerle. La pena máxima la transformó con la misma convicción: un derechazo junto al poste.No fue suficiente. Un tiro desde fuera de Adams, un rebote en Savic que descolocó a Jan Oblak y un gol que agranda la frustración del equipo rojiblanco en la Liga de Campeones. Al Leipzig le espera el París Saint Germain en las semifinales; al Atlético, la decepción.

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Héctor Herrera, Koke, Saúl Ñiguez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente, Diego Costa.

RB Leipzig: Peter Gulácsi; Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Kevin Kampl, Marcel Sabiltzer, Angeliño, Konrad Laimer; Dani Olmo, Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen.

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig, EN DIRECTO: minuto a minuto

Atlético de Madrid espera no distraerse con el inesperado positivo a COVID-19 de dos jugadores previo a su viaje a Lisboa. El equipo de Diego Simeone está a la espera de una nueva prueba para trabajar tranquilo con miras al encuentro ante RB Leipzig por los cuartos de final de la Champions League.

El duelo entre Atlético de Madrid y RB Leipzig se jugará en el estadio José Alvalade. Será un solo encuentro, en caso de empate en los 90 minutos, se jugará dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. De mantenerse la igualdad, la clasificación a a semifinal de la Champions League se definirá por penales.

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig: así van las apuestas

Casas de apuestas RB Leipzig Empate Atlético de Madrid Doradobet 3.60 3.15 2.25 Betsson 3.60 3.15 2.28 Inkabet 3.50 3.10 2.25 Te apuesto 3.40 3.10 2.00 Betsafe 3.60 3.15 2.28 Apuesta Total 3.58 3.07 2.22

Fecha y hora del Atlético de Madrid vs. RB Leipzig

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig se verán la caras el jueves, 13 de agosto. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio José Alvalade, en Portugal desde las 2:00 p.m. (hora peruana)

Canales que transmitirán EN VIVO Atlético de Madrid vs. RB Leipzig

El partido EN DIRECTO será transmitido por FOX SPORTS y ESPN. Todos lo detalles de este partido lo tendrán en RPP.pe

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig: horario en el mundo

País Horario Canal Perú 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Colombia 2:00 p.m FOX Sports, ESPN México 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Ecuador 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Argentina 4:00 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:00 p.m. FOX Sports, ESPN Uruguay 4:00 p.m FOX Sports, ESPN España 9:00 p.m. Movistar Champions League y Mitele Plus

