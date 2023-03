Atlético de Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League | Fuente: EFE

Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League por el Leipzig, mantiene por tercer año seguido su barrera en la máxima competición europea en los cuartos de final, de los que no pasó en la actual edición y a los que ni siquiera llegó en las dos anteriores, ni en 2018-19 -octavos-, ni en 2017-18, cuando cayó en la fase de grupos, aunque luego ganó la Liga Europa.Casi una 'norma' antes en la era Diego Simeone, porque entre 2013-14 y 2016-17, el conjunto rojiblanco avanzó más allá de cuartos en tres de las cuatro ediciones del torneo durante ese periodo -sólo perdió en 2014-15 en esa ronda ante el Real Madrid, en dos alcanzó la final y en otra llegó hasta semifinales-, ahora es un muro insuperable, que no sobrepasa desde el citado curso de 2016-17.Ya son tres años seguidos sin llegar más allá de ahí. No lo hizo en 2017-18, cuando fue desplazado de los octavos de final en la fase de grupos por el Chelsea y el Roma, porque empató dos veces con el Qarabag, ni en 2018-19, con el sonoro 3-0 de Cristiano Ronaldo que recibió en Turín en la vuelta de octavos tras el 2-0 con el que había ganado en la ida disputada en el estadio Wanda Metropolitano.

De las diez veces que ha jugado los cuartos de final el Atlético, incluida la derrota de este jueves, en sus 15 participaciones en la Copa de Europa o la Liga de Campeones, fue eliminado en cuatro (este jueves, por el Leipzig; en 2014-15, por el Real Madrid; en 1996-97, por el Ajax, y en 1977-78, por el Brujas).En cambio superó esa ronda en nueve ocasiones. En tres alcanzó la final (1973-74, 2013-14 y 2015-16), en las que fue subcampeón, y en otras tres fue eliminado en las semifinales: en 2016-17 y 1958-59, contra el Real Madrid, y en 1970-71 contra el Ajax.

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Héctor Herrera, Koke, Saúl Ñiguez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente, Diego Costa.

RB Leipzig: Peter Gulácsi; Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Kevin Kampl, Marcel Sabiltzer, Angeliño, Konrad Laimer; Dani Olmo, Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen.

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig, EN DIRECTO: minuto a minuto

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig: así van las apuestas

Casas de apuestas RB Leipzig Empate Atlético de Madrid Doradobet 3.60 3.15 2.25 Betsson 3.60 3.15 2.28 Inkabet 3.50 3.10 2.25 Te apuesto 3.40 3.10 2.00 Betsafe 3.60 3.15 2.28 Apuesta Total 3.58 3.07 2.22

¿Cuándo y a qué hora juega Atlético de Madrid vs. RB Leipzig?

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig chocarán en duelo vibrante.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs. RB Leipzig?

El partido entre Atlético de Madrid y RB Leipzig EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2 y Fox Sports. Todos los detalles del partido lo puedes seguir en RPP.pe

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig: horario en el mundo

País Horario Canal Perú 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Colombia 2:00 p.m FOX Sports, ESPN México 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Ecuador 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Argentina 4:00 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:00 p.m. FOX Sports, ESPN Uruguay 4:00 p.m FOX Sports, ESPN España 9:00 p.m. Movistar Champions League y Mitele Plus

ALINEACIONES PROBABLES:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renán Lodi; Koke Resurrección, Hécto Herrera, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa.

RB Leipzig: Péter Gulacsi; Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halsterberg; Kevin Kampl, Dani Olmo, Nordi Mukiele, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Angeliño; Patrick Schick.

