En la vuelta se define. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este martes, tras la derrota 1-0 contra Chelsea por la ida de octavos de final de la Champions League, que entendió que "había que jugar el partido como se vio", expresó que fue un "gran trabajo colectivo que no alcanzó para ganar", que era el objetivo, y remarcó que quedan 90 minutos del encuentro de vuelta y confía en su equipo.

"Entendíamos que el partido había que jugarlo como lo vieron. Atlético necesitaba tener un poco más de juego a partir de la recuperación de la pelota, que seguramente nos faltó precisión para sostener el juego. Fue un partido muy trabajado, situaciones de gol casi no hubo para los dos, por momentos logramos controlar el ataque bueno que tiene el Chelsea y nos faltó asociarnos mejor", sostuvo Diego Simeone.

Al principio, Atlético alternó la presión alta con el repliegue. Después se quedó sólo en lo segundo. "Porque entendimos, sobre todo yo, que manejé el equipo como lo vieron, presionar alto en momentos que intuían que podían recuperar la pelota y sino generar el bloque bajo defensivo para que el equipo pueda recuperar, como pasó", indicó el 'Cholo'.

"No lo creo", contestó el técnico a la pregunta de si al Atlético la había faltado ser más valiente en el choque en el estadio Nacional de Bucarest, al tiempo que resumió: "Un gran trabajo colectivo que no alcanzó para un partido que queríamos ganarlo"."Estamos en un momento de dificultad. Es la realidad que marcan estos cinco partidos, sobre todo más en base a los resultados que lo que pasó dentro del campo. A partir de eso nos tenemos que ocupar, trabajar e intentar mejorar. Ellos tienen una ventaja de 1-0, quedan 90 minutos... Confío en mi equipo", enfatizó.También, Diego Simeone de la posición de Marcos Llorente y Thomas Lemar como carrileros. "No es donde se sienten más cómodos, no es donde rinden mejor, no es donde hacen mejor al equipo, pero hoy tenían que jugar y cumplir en ese esfuerzo que han hecho enorme para ayudar al equipo en consecuencia de la necesidad que estamos teniendo. Me gustó Dembélé. Nos puede dar cosas importantes. Se lo vio vivo, presente, con vitalidad, con paso...", explicó. (EFE)

