Antoine Griezmann asegura que darán pelea en París para darle vuelta al marcador adverso. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El delantero del Barcelona Antoine Griezmann admitió que "no es la imagen" que el conjunto azulgrana quiere "dar" la mostrada en el 1-4 ante el Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la Champions League."No ha sido un buen partido, ha sido un partido malo. Ellos fueron superiores. Nosotros tuvimos alguna oportunidad, pero no hicimos nuestro mejor partido. Necesitábamos hacer un partido perfecto, no lo hicimos y con estos adversarios necesitamos estar a tope", dijo Griezmann en declaraciones a Movistar+.

"Es duro, no nos gusta que nos hagan cuatro en casa", admitió el delantero del Barça, quien, sin embargo, advierte que irán a darlo todo en la vuelta en París.

"Iremos allí a ganar, a intentar pasar, sabemos que es complicado, pero no vamos a ir de visita", sentenció.

Aunque opinó que "hubo un momento en el que" el Barcelona estuvo "mejor que el PSG", reconoció que "es duro que te hagan cuatro goles en casa".

Antoine Griezmann tuvo pocas ocasiones para inquietar el arco de Navas | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

La victoria de PSG sobre Barcelona

París Saint-Germain dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Champions tras imponerse 4-1 al Barcelona este martes en el Camp Nou, en la ida de octavos, con un triplete de Kylian Mbappé.

Leo Messi adelantó al Barcelona de penal (27), pero Mbappé puso el 1-1 (32), rubricó el 2-1 (65), Moise Kean hizo el tercero (70) y Mbappé cerró la cuenta (85) para poner en ventaja al PSG de cara a la vuelta en París el 10 de marzo.

(Con información de EFE)

.

Nuestro podcastMi Novela Favorita

Colmillo blancoJack London tuvo una vida tan aventurera como los personajes de sus novelas. Nació en familia humilde e insólita (madre espiritista y padre astrólogo). Fue un autodidacta y ejerció toda clase de oficios: obrero, pescador en Japón, buscador de oro en Alaska y corresponsal de guerra en México. Su historia más famosa transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras. Con Kareen Spano, Jorge Villanueva y Marcello Rivera. Adaptación de Mariana de Althaus y dirección de Alonso Alegría.

Te sugerimos leer