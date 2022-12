Así anunció Maricarmen Marín el estreno de su documental '20 años y no paro de soñar'. | Fuente: Instagram

A través de sus redes sociales, Maricarmen Marín anunció que su documental “20 años y no paro de soñar” ya está disponible en todas las plataformas digitales. En su cuenta de Instagram, publicó un post mencionando el estreno:

“Quiero contarles que ya pueden darle click al link de mi bio y ver el documental de todo el proceso que vivimos en mi concierto de aniversario, entrevistas, anécdotas, amigos, equipo, todo, todito todo #20AñosYNoParoDeSoñar un trabajo con un equipo e invitados A-1 gracias por su amor, por su entrega, profesionalismo y por supuesto gracias a ustedes por darme su respaldo en todos estos #20Años. No dejemos de soñar. Sé mejor, no una copia pálida de otro, tú puedes. Siempre se puede”, escribió en el mensaje de la foto.

En el 2019, Maricarmen Marín había anunciado que tendría un documental por sus 20 años de carrera artística y ya había dado indicios de lo que se venía.

La cantante peruana reveló que estaba trabajando en la producción de su nuevo material. Muchos de sus seguidores aseguraron que se trataba de una película, no obstante, la intérprete de “Por qué te fuiste” negó esos rumores.

Maricarmen Marín anunció así su documental que por fin, este año, se hizo realidad:

“De niña soñaba despierta con este momento. Hoy es real, soy una mujer de retos, me gusta lo diferente y eso quería ofrecerles. Este no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de todo un equipo. Nunca es tarde para trabajar en tus sueños. ¡Muy pronto! El documental #20AñosYNoParoDeSoñar todo lo que se vive detrás y no se cuenta”.

En su cuenta de YouTube ya se puede encontrar el material que muestra el detrás de cámaras y dura alrededor de una hora. Los comentarios de sus fanáticos son positivos y esperan que siga triunfando en su carrera artística.

Te sugerimos leer