Flavia Laos se convirtió en blanco de críticas. | Fuente: Captura

Un video de apenas 13 segundos puso en la mira a la actriz Flavia Laos. En el clip, que se hizo viral en redes sociales, se escucha a la joven pedir gratis un helado en un centro comercial, justificando que su fama le permite pedir canjes.

“¿Lo puedes poner a la lista del canje de las estrellas? ¿Es que no sabe quién soy? Soy Flavia Laos, soy actriz, canto. ¿No me conoces?”, dice la modelo en el video. “Bueno, me dijeron que era gratis, que hay canje”, añade. “Soy Flavia Laos ¿No le suena mi cara? ¿No es gratis? Ya fue pues”, se escucha.

De inmediato, cientos de usuarios criticaron a la actriz por aprovecharse de su popularidad para obtener regalos. Sin embargo, este video está fuera de contexto, pues en realidad Flavia Laos estaba cumpliendo un reto.

En el canal de YouTube de Flavia Laos y su novio Patricio Parodi, hicieron una secuencia en la que ambos asumen los retos que sus seguidores les ponen. “Este reto va para Flavia: ve a una heladería y pide de todo e intenta irte sin pagar diciendo que eres una súper estrella. Suerte”, es el desafío que lanzó uno de los fans de la pareja.

Además, en el video completo, se puede ver que Flavia Laos regresa a la tienda de helados y se disculpa para aclarar que todo se trataba de un juego.

El video titulado “Retos es la calle” fue publicado por Patricio Parodi y Flavia Laos el 31 de marzo del año pasado y, actualmente, cuenta con más de 800 mil reproducciones en la plataforma de YouTube.

Flavia y Patricio se han convertido en una de las parejas juveniles más populares del país, por ello, la pareja decidió crear un canal de YouTube en la que transmiten videos con diversos temas. El canal de los jóvenes influencers tiene 380 mil suscriptores y es uno de los más exitosos de todo el país.

Te sugerimos leer