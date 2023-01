Yola Polastry teme contraer la COVID-19: 'No tengo edad para salir adelante' | Fuente: Instagram

La recordada animadora infantil Yola Polastry vive en incertidumbre luego de que tuviera que parar sus actividades tras la llegada de la pandemia.

Yola Polastry vive en La Molina y no ha sido fácil adaptarse a este ritmo de vida: “Los peruanos cargamos con una bolsa de miedos: del coronavirus, de quedarse sin comer, de no encontrar trabajo, de no poder reinventarse”, contó en una entrevista para El Comercio.

Hace un año que no sale de su casa, ni siquiera a la tienda. Como se recuerda, la “Chica de la tele” ha pasado por una serie de enfermedades y males como el aneurisma; además, a sus 71 años ya es una persona vulnerable por lo que tiene miedo de cargar con este virus si es que llegara a contagiarse.

“Ya no tengo la edad para salir adelante”, asegura la cantante quien teme requerir oxígeno o cama UCI.

A esta preocupación se le suma la falta de dinero de Yola Polastry debido a que, por su operación a la cabeza, tuvo que gastar de sus ahorros porque no tiene seguro. “Los ahorros que tengo servían para atender una enfermedad. La última fue la del aneurisma. He tratado de buscarme un seguro y pasa que a mi camioneta sí la pueden asegurar, pero a mí no”, agregó.

