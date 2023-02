Yola Polastry recibió primera dosis de la vacuna contra la COVID-19: 'No duele el brazo' | Fuente: Instagram

La animadora infantil Yola Polastri recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 el sábadp 1 de mayo y no dudó en compartir la buena noticia con sus seguidores por medio de sus cuentas de Instagram y Twitter.

"Tranquila, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele nada. Normal, no duele ni cuando te la ponen", publicó Yola Polastry en sus redes sociales junto con un video en el que aparece recibiendo la vacuna. En el clip se observa a Polastry vestida de color blanco y usando doble mascarilla.

Unos días antes, la animadora infantil ya había anunciado que estaba programada en el padrón de vacunación de adultos mayores y la fecha en la que recibiría su primera dosis: el sábado 1 de mayo.

"Me han mandado todo lo que he esperado 1 año 2 meses. Qué hermoso sería ser la última vacunada, pero falta vacunar a los 60, 50, 40, 30.. pero a paso de tortuguita enana, ¡uuf!", escribió Yola Polastry en Twitter.

Afectada por la pandemia

La recordada animadora infantil Yola Polastry vive en incertidumbre luego de que tuviera que parar sus actividades tras la llegada de la pandemia. En entrevista para El Comercio, aseguró que no ha sido fácil adaptarse a este ritmo de vida.

Hace un año que no sale de su casa, ni siquiera a la tienda. Como se recuerda, la “Chica de la tele” ha pasado por una serie de enfermedades y males como el aneurisma; además, a sus 71 años ya es una persona vulnerable por lo que tiene miedo de cargar con este virus si es que llegara a contagiarse.

“Ya no tengo la edad para salir adelante”, aseguró la cantante quien teme requerir oxígeno o cama UCI por contraer la COVID-19.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer